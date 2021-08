Percée archéologique alors que la découverte de la pierre de Pompéi a inversé le récit de l’éruption | Sciences | Nouvelles

in

Un volcanologue explique les étapes de l’éruption de Pompéi à l’aide de couches de sédiments

Pompéi a été anéantie par l’une des éruptions volcaniques les plus meurtrières de l’histoire. Le Vésuve, qui se dresse majestueusement au-dessus de l’ancienne ville, est entré en éruption en 79 après JC et a ouvert la voie à la destruction, laissant dans son sillage d’innombrables morts. De la roche en fusion a été projetée du ciel, ainsi que de la pierre ponce pulvérisée et des cendres chaudes à un rythme de 1,5 million de tonnes par seconde sur les 12 000 habitants de la ville.

Beaucoup sont restés figés dans le temps, résultat d’un choc thermique.

Il était autrefois largement admis que le Vésuve a éclaté dans une explosion fatidique; les habitants de Pompéi sans aucune chance de s’échapper.

Pourtant, des analyses et des recherches plus récentes suggèrent que le volcan a craché son contenu non pas en un seul lot intense, mais plutôt sur une période de près de 24 heures.

Dougal Jerram, un géologue qui a étudié les vestiges de l’ancienne ville romaine, a déclaré au documentaire de la Smithsonian Channel, “Secrets: Gangs of Pompeii”, qu’une myriade de preuves sur le site suggèrent que ceux qui vivent dans la ville se seraient précipités pour s’échapper, tandis que d’autres peut-être choisi de rester.

Il a déclaré que la clé pour comprendre “l’éruption cataclysmique” est qu’elle ne s’est pas produite en un instant, après avoir examiné les couches de pierre et les sédiments du dépôt de l’épisode d’éruption, lui permettant de lire les différentes étapes de l’éruption.

Il a déclaré: “Les gens pensent que toute l’éruption s’est produite presque instantanément, mais en fait, cette pierre ponce blanche s’est accumulée jusqu’à ce point en sept heures.”

Les experts ont analysé la banlieue de Pompéi d’Oplontis comme un exemple de la façon dont l’éruption s’est produite par vagues.

Là, une famille aisée s’est réfugiée dans un cellier du sous-sol peu de temps après la première éruption à 13 heures, rassemblant toutes leurs richesses mobiles en sachant que les voleurs et les bandits étaient monnaie courante dans la ville alors qu’elle s’effondrait ; ils ont été bientôt tués par l’éruption.

Les chercheurs soupçonnent que peu de temps après, un deuxième groupe est entré dans la réserve et a pris les objets de valeur.

À 20 heures – sept heures après la mort de la famille – le volcan est entré dans sa deuxième phase d’éruption.

Ici, un autre type de magma a lentement recouvert la ville.

Pourtant, la pierre ponce qu’il a produite est toujours de couleur très claire et au fond du mur de cendres qui a été laissé, prouvant qu’il y avait encore plus à venir.

À 7 heures du matin le lendemain matin, le Vésuve est entré dans sa phase finale et la plus meurtrière.

Parlant à travers les différentes couches de pierre ponce, M. Jerram a expliqué : « Au fur et à mesure que vous montez, vous pouvez voir qu’il y a une transition nette : vous partez de cet horizon de pierre ponce grise en couches de gravier, environ une dizaine d’heures ou vous déposez à l’intérieur, puis il devient un changement brutal.

“La taille des particules est beaucoup plus variée, il y a beaucoup de petites particules là-dedans, et vous pouvez en fait voir des couches qui me montrent qu’il y avait du courant, il y avait des courants turbulents déposant ce matériau.”

La couche distincte de cendres solidifiées est la preuve d’un courant à grande vitesse de gaz chauffé et de débris volcaniques.

Connue sous le nom de coulée pyroclastique, elle a tout dévasté sur son passage.

En raison de la nature de l’événement, les chercheurs ont pu étudier en détail les habitants et le mode de vie de la ville.

Des squelettes entièrement intacts ont été retrouvés éparpillés sur le site.

Des familles entières ont été exhumées, souvent recroquevillées contre les puissantes coulées de lave.

Leurs biens et bijoux anciens ont été conservés dans un état presque parfait, dont certains ont été examinés par l’ancienne professeure romaine Mary Beard en 2019 lors de son documentaire, “Pompéi avec Mary Beard”.

Ici, elle a eu la chance de parcourir et d’essayer certains des trésors laissés par des personnes riches victimes de l’éruption, notant que l’un des bracelets était extrêmement “lourd”, faisant allusion à sa valeur.