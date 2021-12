Percée archéologique après la découverte de restes humains dans une pyramide aztèque vieille de 2 000 ans | Sciences | Des nouvelles

Lost Pyramids of the Aztecs explore l’effacement des Aztèques

L’ancienne civilisation aztèque a captivé l’imagination et l’intrigue de millions de personnes à travers le monde. À un moment donné, ils faisaient partie des humains les plus avancés de la planète, ouvrant la voie à la fois dans les domaines de la science et de la médecine. Ils ont construit de grandes villes pour des centaines de milliers de personnes, créant des systèmes d’irrigation complexes jamais vus depuis des centaines d’années.

Mais, au début du XVIe siècle, après que les envahisseurs espagnols eurent atteint les côtes d’Amérique centrale, la grande civilisation jadis tomba à genoux et fut perdue à jamais.

L’ancienne ville de Teotihuacan a depuis été fouillée et étudiée par des archéologues, dont beaucoup ont voyagé des États-Unis et du monde entier pour découvrir comment les Aztèques vivaient et gouvernaient autrefois.

Une découverte surprenante faite sous la plus grande pyramide de la ville, la pyramide du soleil, a été explorée lors du court documentaire de Discovery, « Shocking Artefacts And Human Remains Found In 2000 Year Old Pyramid ».

Ici, les archéologues ont déterré un tunnel dans le substratum rocheux, pensant d’abord qu’il s’agissait d’une grotte naturelle.

Archéologie : la pyramide du Serpent à plumes a révélé une myriade de restes humains (Image : GETTY/Youtube/Discovery)

Temple du Serpent à plumes : certains détails de l’extérieur de la pyramide (Image : GETTY)

Cependant, après une enquête plus approfondie, ils ont heurté une chambre creusée et, au-delà, les restes de 17 murs épais artificiels, construits pour bloquer l’accès au tunnel.

Tout au bout du tunnel, ils fondent une chambre élaborée sculptée en forme de trèfle.

Maintenant, le tunnel est vide, probablement vidé de son contenu par des voleurs au cours des siècles.

Mais la découverte sous la pyramide du Soleil n’était qu’un début : en 2003, un tunnel a été découvert sous la pyramide du Serpent à plumes.

Puis, en 2017, l’archéologue mexicain Sergio Gómez a découvert un autre tunnel secret sous la pyramide du Serpent à plumes.

Tunnel antique : l’archéologue Sergio Gómez a découvert un nouveau tunnel intact sous la pyramide (Image : Youtube/Discovery)

Ce tunnel n’a pas été touché par les voleurs alors que Sergio et son équipe ont découvert plus de 100 000 objets différents.

Il a dit : « Des objets extraordinaires, dont certains n’ont jamais été vus auparavant dans aucune exploration archéologique mexicaine. »

Imperturbables pendant 1 800 ans, les objets ont été retrouvés couchés exactement là où ils avaient été placés pour la première fois en tant qu’offrandes rituelles aux dieux.

Certaines des pièces déterrées comprenaient des dents de crocodile en pierre verte, des cristaux en forme d’yeux et des sculptures de jaguars prêts à bondir.

Artéfacts anciens : l’équipe a trouvé plus de 100 000 objets différents dans le tunnel (Image : Youtube/Discovery)

Restes humains : une chambre a été retrouvée remplie de restes humains disposés selon un motif « symbolique » (Image : Youtube/Discovery)

Au-dessus du système complexe de tunnels, au cœur de la pyramide, des fouilles ont révélé un secret plus sombre : les restes d’innombrables humains.

L’anthropologue Saburo Sugiyama a examiné la myriade d’ossements exhumés de l’ancienne ville de Teotihuacan.

Il a dit : « Les os humains nous disent beaucoup de choses : homme, femme, combien d’années ils avaient quand ils sont morts, comment ils ont vécu, comment ils sont morts.

Il pense que les ossements trouvés peuvent être la preuve d’un sacrifice humain horrible, le plus grand indice venant de la manière dont les ossements ont été trouvés.

Découvertes archéologiques : certaines des découvertes les plus révolutionnaires jamais enregistrées (Image : Express Newspapers)

Les archéologues sont tombés sur eux en creusant un tunnel profondément à l’intérieur du corps de la pyramide.

À l’intérieur de la pyramide du Serpent à plumes, en son centre, se trouve un « sombre secret » : 20 squelettes, presque entièrement intacts, soigneusement disposés dans ce qui ressemble à un « motif symbolique ».

Ils n’étaient pas seuls, car au total, plus de 260 corps ont été retrouvés construits jusqu’au tissu et aux fondations du bâtiment.

Le narrateur a noté : « La pyramide est une fosse commune.

Os humains : un des nombreux ossements trouvés sur le site (Image : Youtube/Discovery)

Les morts et la manière dont ils ont été tués peuvent désormais fournir des indices cruciaux sur la civilisation et leur mode de vie.

Ceux-ci s’ajouteront aux découvertes déjà considérables faites à Teotihuacan, y compris l’existence d’un terrain de jeu près de la place, où les résidents auraient joué l’équivalent mésoaméricain du racquetball.

Et, dans une autre pyramide, de nombreux restes de sacrifices d’animaux ont été découverts, notamment des loups, des serpents à sonnettes, des aigles royaux et des pumas.