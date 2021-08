Les restes ont été trouvés pendant la période de construction de la gare routière ultramoderne d’Exeter il y a deux ans, le site ayant été ouvert aux passagers le mois dernier. Au moment des découvertes, les restes, qui font partie de l’histoire d’Exeter, ont été décrits comme “très importants et complètement inattendus”, et un nouveau rapport vient d’être finalisé sur les fouilles.

Découvert lors du développement de la gare routière du centre-ville, la trouvaille comprenait des pièces de monnaie et de la poterie locale fabriquées dans la région et de la vaisselle rouge samienne fine importée de France.

Des objets provenant des défenses romaines ont été remis au Royal Albert Memorial Museum d’Exeter.

Un nouveau rapport, qui doit être publié dans le Devon Archaeological Proceedings Journal, sur les découvertes sera accessible au public deux ans après la découverte initiale.

Le rapport conclut que ce qui se cache sous Exeter continue d’avoir la « capacité de surprendre ».

La découverte a été faite en 2019 par l’Exeter Office of Cotswold Archaeology qui travaillait avec Kier Construction pour enregistrer les vestiges de l’histoire romaine de la ville pendant le processus de construction de la gare routière.

La découverte s’est déroulée par étapes, un fossé romain à l’extrémité supérieure du site entre Bampfylde Street et Cheeke Street étant le premier à être découvert.

Le conseil local a travaillé aux côtés des développeurs pour s’assurer que tous les vestiges qui ont été inévitablement affectés au cours du processus de développement ont été correctement fouillés et enregistrés pour le bénéfice de cette génération et des générations futures.

Au moment de la découverte, Andrew Pye du conseil municipal d’Exeter a déclaré à Devon Live : « Avec d’autres travaux récents à Exeter, cela démontre à quel point l’histoire de la ville peut encore survivre dans des endroits improbables, malgré les dommages causés par les bombardements et les fondations en béton modernes. .

« Alors que la ville continue de croître et de se renouveler, c’est un bon exemple de la façon dont le système de planification et les développeurs travaillent ensemble pour s’assurer que les vestiges qui sont inévitablement affectés par les nouveaux développements sont correctement fouillés et enregistrés au profit de cette génération et des générations futures. “

Il a poursuivi: “Cette découverte d’un autre nouveau “fort” romain dans la ville démontre, avec celle de la forteresse et des bains dans les années 1970 et de plusieurs autres nouveaux sites militaires majeurs au cours de la dernière décennie, à quel point un rôle central la région d’Exeter a joué dans les premières décennies de la conquête romaine et de l’assujettissement de la Grande-Bretagne, et à quel point l’archéologie menée par le développement a été cruciale pour le révéler.