Percée archéologique : des chercheurs ont déterré la « plus vieille pièce du monde » lors de fouilles en Chine | Sciences | Nouvelles

Les chercheurs ont trouvé une série de moules en argile utilisés pour couler des pièces de monnaie, ainsi que des fragments de pièces de monnaie, à un endroit à Guanzhuang à Xingyang, dans la province du Henan, en Chine. Considérés comme datant d’il y a 2 640 à 2 550 ans, les moules pourraient faire partie de la fonderie de bronze de la période orientale des Zhou (770-220 av. Le Dr Hao Zhao, de l’École d’histoire de l’Université de Zhengzhou, a salué la découverte et a décrit la recherche sur la « monétisation des économies anciennes » comme un « axe de recherche » principal pour les archéologues.

Il a déclaré : « On pense que les premières pièces de monnaie ont été frappées en Chine, en Lydie (en Asie Mineure occidentale) et en Inde.

« Parmi celles-ci, la pièce de pique à manche creux (kongshoubu) frappée en Chine est un candidat probable pour la première pièce de monnaie en métal.

“La pièce de pique était une imitation de piques en métal pratiques, mais sa lame mince et sa petite taille indiquent qu’elle n’avait aucune fonction utilitaire.”

Le Dr Zhao a expliqué que les premières pièces de pelle avaient une « douille creuse et fragile » qui ressemblait à une pelle en métal.

Il a noté que « plusieurs versions de pièces de pique » avaient circulé à travers les plaines centrales chinoises, jusqu’à ce que le premier empereur de Qin soit aboli vers 221 avant notre ère.

Il a ajouté : « Leur origine et leur histoire ancienne, ainsi que la dynamique sociale dans laquelle elles ont été développées, restent cependant controversées – une situation parallèle au débat d’un siècle sur les pièces de monnaie lydiennes. »

La recherche a été compilée par l’Université de Zhengzhou et l’Université de Pékin, et a également découvert des artefacts de divers moments du processus de frappe.

JUST IN: Les archéologues égyptiens dans un débat furieux sur le masque de Toutankhamon

Les scientifiques ont conclu : « L’existence d’une activité de frappe à Guanzhuang est en outre documentée par de nombreuses découvertes de noyaux d’argile et de moules extérieurs pour la coulée de pièces de pelle.

“Tous les moules sont faits de limon fin rougeâtre, qui était également le matériau principal pour la production de moules en argile pour couler d’autres types de produits en bronze à la fonderie de Guanzhuang, après c. 640 avant notre ère et au plus tard 550 avant notre ère, et il a utilisé la capacité de production de bronze existante de l’atelier.

«Actuellement, Guanzhuang est le plus ancien site de monnaie archéologique connu daté par des datations au radiocarbone robustes dans le monde, et la pièce SP-1 est la première pièce de pique – et, plus généralement, la première pièce de monnaie chinoise – récupérée dans un contexte archéologique sécurisé.

« Les techniques de frappe utilisées à Guanzhuang se caractérisent par une production par lots et un degré élevé de normalisation et de contrôle de la qualité, ce qui indique que la production de pièces de pique n’était pas une expérience sporadique à petite échelle, mais plutôt un processus bien planifié et organisé dans le cœur des plaines centrales de Chine.