Percée archéologique: des chercheurs stupéfaits ont peut-être trouvé une «divinité» celtique inconnue | UK | Nouvelles

Le christianisme « s’est tourné vers l’archéologie pour promouvoir la Bible », déclare un expert

Les chercheurs ont découvert la figurine à haute teneur en alliage de cuivre tout en effectuant des travaux d’excavation sur le domaine Wimpole du National Trust dans le Cambridgeshire. Selon les experts, la statuette de 5 cm de haut pourrait offrir une nouvelle perspective sur la vie des hommes de la Grande-Bretagne de l’époque romaine, et en particulier sur les types de coiffures qu’ils auraient eu. Il a été retrouvé sur le site proposé pour un parking, et le modèle montre que les hommes de l’époque avaient «des moustaches et des rougets».

L’archéologue du National Trust pour l’est de l’Angleterre, Shannon Hogan, a examiné la pièce, affirmant qu’elle pourrait «très bien refléter le visage de votre homme moyen» – ou être celle d’un Dieu celtique inconnu.

Elle a déclaré: «Nous avons si peu de représentations visuelles ou écrites des Romains de ce à quoi ressemblaient les autochtones, il est donc tentant de dire qu’il a été conçu en fonction de l’apparence des gens ou des styles actuels ou des tendances actuelles.»

La coupe de cheveux soignée du modèle, a noté Mme Hogan, aurait pu être ainsi simplement parce qu’il était plus facile à sculpter lors de la production de l’artefact.

Cependant, d’autres chercheurs affirment que la décision d’exclure des aspects tels que les poils du visage a peut-être été faite exprès.

Percée archéologique: des chercheurs stupéfaits ont peut-être trouvé une « divinité » celtique inconnue (Image: National Trust / Oxford Archeology East / James Fairbairn / PA)

Mme Hogan a poursuivi: « Ils auraient pu mettre une barbe là-dedans – cela aurait pu être fait assez facilement – mais ils ne l’ont pas fait, donc cela pourrait très bien refléter le visage de votre homme moyen. »

Il faisait partie des centaines d’autres objets trouvés, les archéologues détaillant comment le modèle aurait fait partie d’une spatule, qui a ses liens avec le mélange de médicaments.

On ne sait toujours pas si le personnage est romain ou celtique, mais parmi les théories de ce qu’il représentait exactement, il pourrait s’agir de celui d’un dieu celtique.

Mme Hogan a déclaré au Guardian en février: «Il n’a été comparé à aucune divinité celtique particulière, à notre connaissance, mais il y en a qui n’ont pas de représentation visuelle.

«Donc, il pourrait être une divinité, ou il pourrait être juste une pièce anthropomorphique de l’outil dont il faisait partie.

Elle a ajouté: «Le couple qu’il tient – un anneau de cou en métal ouvert – est toujours clair et un petit évidement au centre évoque une incrustation décorative, maintenant perdue.

« Nous avons une connaissance extrêmement limitée de ce à quoi ressemblaient les gens ordinaires d’Angleterre à cette époque, donc cette figure magnifiquement détaillée pourrait bien nous donner un aperçu alléchant de leur apparence, ou de la façon dont ils imaginaient leurs dieux. »

Chris Thatcher, d’Oxford Archaeology East, a également offert un aperçu de la pièce, et a déclaré qu’elle contribuait à façonner «l’esthétique et le symbolisme» de la période.

Comme il tient le couple, a suggéré M. Thatcher, le modèle devrait être quelqu’un d’influence et de pouvoir.

Selon la BBC, il a ajouté: «Des découvertes comme celle-ci donnent un aperçu rare et fascinant de l’esthétique et du symbolisme du dernier âge du fer.

«La mesure dans laquelle sa coiffure est typique des styles contemporains ne sera jamais connue avec certitude.

« Cependant, nous pensons que la combinaison de lui tenant un torc – associé au statut – et formant le manche d’une spatule – soit utilisé pour mélanger des médicaments, soit de la cire pour écrire des comprimés – parle d’influence et de pouvoir. »

Mme Hogan a souligné l’importance de la découverte, en décrivant qu’il était rare de trouver de telles pièces qui offrent un aperçu de la façon dont les gens se perçoivent en Grande-Bretagne romaine.

Elle a conclu: «Nous n’avions pas les détails.

«Vous ne pouviez pas voir les yeux, vous ne pouviez pas voir les oreilles ou les cheveux, vous pouviez voir qu’il tenait ce qui ressemblait à un couple.

«C’était cette personne sans visage du passé, l’un des inconnus des inconnus qui ont laissé des traces d’archéologie que nous déterrons maintenant.