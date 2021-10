L’excavation a été réalisée par Fusion JV, l’entrepreneur des travaux d’habilitation de HS2, ainsi que l’entrepreneur archéologique, LP Archaeology.

Le Dr Rachel Wood, archéologue en chef de Fusion JV, a déclaré : « Pour nous, mettre fin aux fouilles avec ces découvertes tout à fait étonnantes est plus que passionnant.

« Les statues sont exceptionnellement bien conservées et vous avez vraiment une impression des personnes qu’elles représentent – regarder littéralement les visages du passé est une expérience unique.

« Bien sûr, cela nous amène à nous demander quoi d’autre pourrait être enterré sous les églises des villages médiévaux d’Angleterre.

« C’est vraiment un site unique dans une vie et nous sommes tous impatients d’entendre ce que les spécialistes peuvent nous dire de plus sur ces statues incroyables et l’histoire du site avant la construction de l’église normande. »