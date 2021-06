Percée archéologique : la découverte de la mosaïque « réécrit l’héritage de l’empire romain en Grande-Bretagne » | Royaume-Uni | Nouvelles

En décembre, des experts ont fait l’incroyable découverte à l’intérieur de la villa romaine de Chedworth. L’expert en mosaïques romaines Stephen Cosh a été laissé “sous le choc” après que la datation au radiocarbone a révélé qu’une mosaïque avait été conçue et créée dans ce que l’on pensait être les “âges sombres”. Cela montrait que la vie sophistiquée s’était poursuivie dans le manoir bien après que la Grande-Bretagne ait cessé de faire partie de l’Empire romain.

Découverte pour la première fois en 1864, la villa romaine de Chedworth date du IIe siècle et on croyait auparavant que la mosaïque datait au plus tard du IVe siècle.

Mais l’analyse des ossements d’animaux et du charbon de bois trouvés dans une tranchée de la salle de mosaïque datait sa création d’après 424 après J.

Auparavant, on pensait que toutes les villes et villas romaines étaient abandonnées et tombaient en ruine à la fin du IVe siècle.

Mais National Geographic a révélé dans une page spéciale de deux pages du magazine de ce mois-ci comment la découverte est maintenant appelée à « réécrire l’héritage de Rome en Grande-Bretagne ».

L’archéologue du National Trust, Martin Papworth, a déclaré: “La création d’une nouvelle pièce et la pose d’un nouveau sol suggèrent une richesse et une industrie de la mosaïque qui se sont poursuivies au moins 500 ans de plus que prévu.”

Il a ajouté que les bâtisseurs « auraient pu être des dignitaires, des personnes ayant de l’argent, de l’influence et des amis haut placés ».

Selon les livres d’histoire, les Britanniques ont abandonné leurs villas romaines et se sont tournés vers l’agriculture de subsistance pour survivre lorsque le système administratif impérial romain a pris fin.

M. Papworth a émis l’hypothèse que l’emplacement de Chedworth dans les Cotsworths le protégeait des troubles sociaux, notamment des raids des tribus celtiques, pictes et écossaises.

Il pense que cela a permis à la région de maintenir un niveau de vie plus élevé des années après l’abandon de la région.

M. Cosh a déclaré que la découverte était la première étape d’une enquête plus large qui peut maintenant commencer.

Il a ajouté : « Il sera important de rechercher d’autres sites dans la région pour voir si nous pouvons démontrer une rénovation similaire dans d’autres villas encore occupées au Ve siècle. »

Chedworth Roman Villa est l’une des plus grandes du pays et l’une des mieux conservées, avec 35 chambres exposées et des éléments importants, notamment de fines mosaïques.

Les travaux archéologiques ont commencé en 2012 et faisaient partie d’un programme de fouilles et de recherches de six ans qui jette un nouvel éclairage sur l’histoire des Romains dans le sud-ouest de la Grande-Bretagne.

M. Papworth a ajouté : « Le cinquième siècle est une époque qui marque le début de la période sous-romaine, souvent appelée « l’âge des ténèbres », une époque à partir de laquelle peu de documents survivent, et les preuves archéologiques sont rares.

«Après près de 400 ans, la Grande-Bretagne avait été perdue par Rome, des unités de l’armée régulière et des membres de la fonction publique étaient soit retirés, soit plus payés en espèces et leurs salaires sous forme de pièces de monnaie ont cessé d’être apportés en Grande-Bretagne par le gouvernement central.

« Cela a vu la production décliner et les industries artisanales et de services sont devenues non durables.

« On a généralement cru que la plupart de la population s’était tournée vers l’agriculture de subsistance pour subvenir à ses besoins et, après la rupture avec Rome, le système administratif de Britannia s’est effondré en une série de fiefs locaux.

“Ce qui est si excitant à propos de la datation de cette mosaïque à Chedworth, c’est qu’elle est la preuve d’un déclin plus progressif.”