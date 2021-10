Percée archéologique : une analyse suggère que la ville de Petra est détruite par une « inondation massive » | Sciences | Nouvelles

Ancienne cité de Petra : une inondation l’a-t-elle détruite ?

La ville de Petra était autrefois un centre politique, culturel et économique crucial. Établie comme comptoir commercial par les autochtones de la région, les Nabatéens, la ville était située dans ce qui est aujourd’hui le sud-ouest de la Jordanie. Les Nabatéens ont rapidement accumulé une quantité considérable de richesses, laissant l’Empire grec voisin envieux.

Les Grecs ont attaqué la ville en 312 avant JC – la première référence à Petra dans l’histoire enregistrée.

Mais les Nabatéens ont réussi à riposter et à tenir les envahisseurs à distance, en utilisant le terrain montagneux entourant la ville qui agissait essentiellement comme un mur naturel à leur avantage.

Plus tard, les Romains tentèrent d’attaquer la ville en 106 après JC et forcèrent les Nabatéens à se rendre, annexant le territoire et changeant son nom en Arabia Petraea.

Ils ont continué à régner sur la ville pendant plus de 250 ans jusqu’au milieu du IVe siècle après JC lorsqu’un tremblement de terre a déchiré la ville.

L’Empire byzantin a ensuite pris le contrôle et a gouverné Petra pendant environ 300 ans.

Mais, au début du VIIIe siècle après JC, la ville avait été en grande partie abandonnée et ne servait plus de lieu de commerce, de politique ou de culture – un mystère qui a échappé aux chercheurs.

Alors que beaucoup ont affirmé que le tremblement de terre était suffisant pour causer des dommages irréparables à Petra, d’autres ont depuis affirmé qu’une autre catastrophe pourrait avoir frappé la ville, comme exploré lors du documentaire de la Smithsonian Channel, « Secrets : Riddle of Petra ».

Ici, le Dr Tom Paradise a révélé des preuves qui, selon lui, prouvaient que Petra était « la victime d’une autre forme de catastrophe ».

Le long de la rue principale à colonnades de Petra, une équipe d’archéologues enquêtant sur une rangée de magasins en 2017 est tombée sur quelque chose d’étrange.

Comme l’a expliqué le Dr Paradise : « Ce qu’ils ont découvert, ce sont des lits massifs de grès très blanc. »

Tenant un morceau de sable rouge brique originaire de la région de Petra, il nota : « C’est beaucoup plus caractéristique de la partie inférieure de la vallée », avant de ramasser un morceau de sable blanc : « Ce sable blanc caractéristique ne appartenir ici. »

L’équipe avait trouvé du sable blanc dans une vallée exclusivement de roches rouges.

En inspectant les environs, le Dr Paradise s’est vite rendu compte que le sable blanc ressemblait au grès de l’autre côté de la vallée au sommet d’une colline.

Il a déclaré: « Cela a déclenché une enquête plus longue qui nous conduirait à conclure que Petra a peut-être été littéralement touchée par une inondation massive et massive. »

Pendant la saison des pluies, Petra était connue pour être victime de graves inondations.

Ce n’est qu’en 1963 que des inondations à l’entrée principale de Petra, le Siq, ont tué 22 visiteurs après que les eaux se soient abattues sur les vallées en contrebas.

L’analyse archéologique de la configuration de la ville a suggéré que les Nabatéens n’étaient que trop conscients du risque d’inondation il y a même 2000 ans.

Ils savaient qu’il était essentiel de garder le Siq au sec, car c’était leur principale connexion avec le monde extérieur, et ont donc créé un tunnel pour rediriger tout excès de pluie potentiel.

À l’entrée du tunnel, cependant, le Dr Paradise a repéré des « preuves claires » qu’à un moment donné, l’eau a été massivement refoulée, laissant ouverte la possibilité d’un débordement.

Il a déclaré: « Nous envisageons cinq, six, sept mètres d’eau de crue à ce stade – cela aurait été une quantité d’eau extraordinaire. »

Si c’était le cas, l’eau se serait déversée sur le bord de la colline, reculant dans la ville et recouvrant les rues de jusqu’à 16 pieds de sable et de débris.

Après l’abandon de Petra au VIIIe siècle, ses structures en pierre ont servi d’abri aux bergers nomades pendant plusieurs siècles.

Puis, en 1812, l’explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt a découvert les ruines lors d’un de ses voyages, les décrivant dans une chronique de son voyage.

Le monde occidental étant désormais conscient de l’existence d’une cité perdue, des érudits, des explorateurs, des universitaires et des archéologues se sont rendus à Petra pour voir par eux-mêmes.

Un projet formel d’excavation et d’arpentage de Petra fut bientôt lancé.

En 1985, le site a été nommé site du patrimoine mondial de l’UNESCO et, au début des années 2000, il est devenu l’une des « sept nouvelles merveilles du monde ».