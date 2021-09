Percée archéologique : une poterie ancienne en Chine révèle un secret de bière vieux de 9 000 ans | Sciences | Nouvelles

in

Les experts ont trouvé des restes d’alcool à l’intérieur de nombreux récipients découverts sur le site archéologique de Qiaotou, situé dans la ville de Yiwu, dans la province du Zhejiang. La lie a été trouvée près de deux squelettes humains, ce qui suggère que les personnes en deuil ont peut-être consommé le breuvage en l’honneur des morts. Il pourrait s’agir du premier exemple connu de consommation de bière rituelle en l’honneur des morts.

Les chercheurs ont déclaré que ce type de consommation rituelle avait peut-être joué un rôle important dans « le maintien des relations sociales et l’ouverture de la voie à l’essor de sociétés agricoles complexes quatre millénaires plus tard ».

Dans l’étude, publiée la semaine dernière dans la revue PLOS ONE, les scientifiques ont mis au jour certaines des « plus anciennes poteries peintes connues au monde ».

Plusieurs pots hu à long col découverts dans des fosses sur le site contenaient des amidons, des résidus végétaux fossilisés et des restes de moisissure et de levure, indiquant qu’ils contenaient autrefois une boisson alcoolisée fermentée.

L’auteur principal de l’étude, Jiajing Wang, a déclaré : « Nos résultats ont révélé que les récipients en poterie étaient utilisés pour contenir de la bière, dans son sens le plus général – une boisson fermentée à base de riz, une céréale appelée les larmes de Job et des tubercules non identifiés.

La moisissure trouvée dans les pots à Qiaotou est très similaire à celle qui est présente dans le koji, qui est utilisé pour faire du saké et d’autres boissons à base de riz fermenté en Asie de l’Est, ont expliqué les chercheurs.

“Cette bière ancienne n’aurait cependant pas été comme l’IPA que nous avons aujourd’hui.

“Au lieu de cela, c’était probablement une boisson légèrement fermentée et sucrée, qui était probablement de couleur trouble.”

La poterie peinte de manière abstraite a été trouvée dans un monticule de plate-forme élevé à trois mètres au-dessus du niveau du sol – entouré d’un fossé artificiel.

Les archéologues ajoutent que la fabrication de la boisson fermentée n’a peut-être pas été facile, car les cultures de riz en étaient encore à leurs premières phases de domestication à cette époque il y a 9 000 ans.

Ils croient que la plupart des communautés de cette époque étaient des chasseurs-cueilleurs qui comptaient principalement sur la recherche de nourriture et que la bière fabriquée à Qiaotou était probablement une boisson rituellement importante.