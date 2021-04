Percée attendue dans la candidature du premier Grand Prix de F1 à Miami · .

Les rêves de longue date de Liberty Media d’amener la Formule 1 à Miami semblent enfin sur le point de devenir réalité.

Des années de disputes sur les projets d’ajout d’une deuxième manche américaine du championnat du monde semblent devoir arriver à une conclusion alors que le maire de Miami Gardens, Rodney Harris, qui s’était auparavant opposé au projet, le soutient maintenant. Le Miami Herald a rapporté que Harris avait donné son soutien à une résolution commune avec les promoteurs de l’événement visant à répondre aux préoccupations des résidents concernant le bruit, la pollution et les autres perturbations que la course pourrait causer.

Les plans du promoteur ont été à plusieurs reprises contrariés par l’opposition locale. Cela a forcé le déplacement de l’événement des rues du centre-ville de Miami, où IndyCar et Formule E auparavant couraient, vers un circuit basé sur le parking du Hard Rock Stadium.

Le site abrite l’équipe des Miami Dolphins NFL, qui appartient à Stephen Ross, le principal moteur de la course. Le dernier itinéraire, révélé en janvier de l’année dernière, contourne la 199e rue Nord-Ouest, répondant à une autre préoccupation des critiques du projet.

Analyse: les raisons les moins évidentes pour lesquelles Miami compte tant pour la F1Néanmoins, en novembre, un groupe de résidents a intenté une action en justice contre le comté de Miami-Dade cherchant à bloquer la course et accusant le comté de discrimination raciale.

Parmi les concessions offertes aux habitants dans la résolution conjointe entre Harris et le Hard Rock Stadium, on trouve un programme économique de 5 millions de dollars, des stages pour les habitants de la ville et un programme de sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Le conseil votera sur l’accord mercredi, et le soutien de Harris signifie qu’il est susceptible de gagner l’approbation.

La course pourrait donc rejoindre le calendrier de la F1 2022, trois ans après que le sport avait initialement l’intention de programmer son premier Grand Prix de Miami.

Circuit prévu au Hard Rock Stadium F1 pour le Grand Prix de Miami 2021 Circuit prévu au Hard Rock Stadium F1 pour le Grand Prix de Miami 2021 Proposition du Miami Hard Rock Stadium

