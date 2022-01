Percée aztèque après la découverte d’un « sombre secret » sous une ancienne pyramide | Sciences | Des nouvelles

Les Aztèques étaient une culture mésoaméricaine qui a prospéré dans le centre du Mexique entre 1300 et 1521. Ils étaient composés de plusieurs groupes ethniques différents de la région, en particulier ceux qui parlaient la langue nahuatl. La culture aztèque était organisée en cités-États, dont certaines se sont unies pour former des alliances, des confédérations politiques et même des empires.

Ces grandes créations sociales cohésives ont laissé leur empreinte sur le territoire, le plus souvent sous la forme de grandes villes et de structures de pierre, comme des pyramides et des temples.

Beaucoup de ces pyramides sont restées insaisissables aux chercheurs pendant des années, mais récemment, la technologie moderne a permis aux chercheurs de regarder à l’intérieur des structures sans jamais y avoir mis un pied.

Les archéologues ont précédemment creusé un tunnel dans le substratum rocheux de la pyramide du Soleil, croyant d’abord que ce qu’ils avaient trouvé était une grotte naturelle, mais se sont rapidement rendu compte qu’ils avaient trouvé un système complexe de tunnels.

Des tunnels et des passages secrets ont depuis été découverts dans d’autres pyramides, notamment le temple de Quetzalcoatl, également connu sous le nom de pyramide du serpent à plumes, dans la ville aztèque de Teotihuacan.

Découvert par l’archéologue Sergio Gómez en 2017, son travail a depuis révélé d’innombrables artefacts anciens et la découverte la plus horrible de restes humains.

Son travail a été capturé dans un documentaire de Discovery UK, dans lequel le narrateur a noté : « À l’intérieur de la pyramide du serpent à plumes, à l’intérieur de la cellule centrale, se trouve un sombre secret.

Ici, 20 squelettes ont été trouvés, presque entièrement intacts, soigneusement disposés dans ce qui ressemblait à un motif symbolique.

Ces restes n’étaient pas les seuls : plus de 260 corps ont été retrouvés construits jusqu’au tissu et aux fondations du bâtiment.

Le narrateur a noté : « La pyramide est une fosse commune.

M. Gómez a expliqué: « Nous avons travaillé très soigneusement en utilisant beaucoup de petits outils afin de ne perdre aucune des richesses que nous découvrons. »

Il est tombé sur deux anciens pots qui n’avaient pas été touchés depuis au moins 1 800 à 2 000 ans.

Une fois combinées, son équipe a trouvé plus de 100 000 objets le long du tunnel, les décrivant comme des objets extraordinaires », et a noté que, « certains d’entre eux [have] jamais [been] vu auparavant dans n’importe quelle exploration archéologique mexicaine ».

Les artefacts comprenaient des dents de crocodile en pierre verte, des cristaux en forme d’yeux, ainsi que des sculptures de jaguars.

Et le tunnel lui-même était en quelque sorte un artefact.

Doublé de pyrite de fer, il réagissait à toute lumière en miroitant comme le ciel nocturne, une réaction probablement intentionnellement induite par les Aztèques afin de reproduire les étoiles.

Alors que les Aztèques ont prospéré pendant des centaines d’années, au début du XVIe siècle, leur empire a commencé à se défaire.

Les envahisseurs dirigés par le conquistador espagnol Hernán Cortés ont renversé l’empire aztèque par la force et ont capturé Tenochtitlan en 1521.

Cela a finalement mis fin à la dernière grande civilisation indigène de la Méso-Amérique.