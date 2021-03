Percée biblique: le miracle de la longue journée de Joshua dévoilé par un scientifique: «aurait pu arriver» | Bizarre | Nouvelles

Bible: Expert en découverte d’une histoire qui n’a été « jamais incluse »

Le livre de Josué est le sixième livre de l’Ancien Testament et raconte l’histoire d’Israël depuis la conquête de Canaan jusqu’à l’exil babylonien. Il détaille les campagnes des Israélites dans le centre, le sud et le nord de Canaan, la destruction de leurs ennemis et la division du pays entre les douze tribus. Mais Josué 10 raconte un miracle accompli par l’homme qui allait succéder à Moïse en tant que chef des tribus israélites.

Une partie de celui-ci se lit comme suit: «Le Soleil s’est arrêté, et la Lune est restée jusqu’à ce que les gens se soient vengés de leurs ennemis.

«Le Soleil s’est donc arrêté au milieu du ciel et s’est hâté de ne pas se coucher pendant une journée entière.»

Et le chimiste Russell Grigg a déjà dévoilé le passage du magazine Creation.

Il a écrit: «L’auteur nous dit que le Soleil n’a pas commencé à se coucher pendant une période d’une journée complète, ce que de nombreux commentateurs considèrent comme une période d’environ 24 heures, plutôt que juste une période de lumière du jour.

«De nombreuses cultures ont des légendes qui semblent être basées sur cet événement. Par exemple, il y a un mythe grec du fils d’Apollon, Phaéton, qui a perturbé le cours du soleil pendant une journée.

«Et puisque Joshua 10 est historique, les cultures de l’autre côté du monde devraient avoir des légendes d’une longue nuit.

«En fait, les Maoris néo-zélandais ont un mythe sur la façon dont leur héros Maui a ralenti le soleil avant qu’il ne se lève, tandis que les Annales mexicaines de Cuauhtitlan enregistrent une nuit qui a duré longtemps.

Mais quant à ce qui «s’est réellement passé», M. Grigg a déclaré qu’il y avait trois explications logiques.

Son premier point concernait «une forme de réfraction (flexion) de la lumière du Soleil et de la Lune».

Il a ajouté: «Selon ce point de vue, Dieu a miraculeusement fait que la lumière du soleil et de la lune se poursuive à Canaan pendant« environ une journée entière ».

«C’était la lumière dont Joshua avait besoin, pas un ralentissement de la Terre.»

Sa deuxième théorie était centrée sur une «oscillation dans la direction de l’axe de rotation de la Terre».

Il a ajouté: «Cela implique une précession de l’axe de la Terre, oscillant lentement de manière à tracer un chemin en forme de« s’»ou circulaire dans le ciel.

«Un tel événement aurait pu faire croire à un observateur que le Soleil et la Lune se tenaient immobiles, mais n’aurait pas nécessairement entraîné de ralentissement réel de la rotation de la Terre.»

Et le troisième était un «ralentissement de la rotation de la Terre».

M. Grigg a noté: «Selon ce point de vue, Dieu a provoqué un ralentissement de la rotation de la Terre, de sorte qu’elle a fait une révolution complète en environ 48 heures au lieu de 24.

«En même temps, Dieu a mis fin aux effets cataclysmiques qui se seraient produits naturellement, tels que les raz-de-marée monstrueux.

«Certaines personnes se sont opposées à cela sur l’hypothèse erronée que, si la Terre ralentissait, des personnes et des objets lâches s’envolaient dans l’espace.

«Si la Terre s’arrêtait de tourner, cette« force »extérieure cesserait et nous serions en fait plus fermement maintenus par la gravité.»

Mais l’évangéliste a conclu que les miracles «reposent sur des témoignages et non sur des analyses scientifiques».

Il a déclaré: «Bien qu’il soit intéressant de spéculer sur la façon dont Dieu aurait pu accomplir un miracle biblique particulier, y compris la longue journée de Josué.

«En fin de compte, ceux qui prétendent être des disciples de Jésus-Christ doivent les accepter, par la foi.

«Il n’y a pas une seule raison logique et scientifique de prétendre que, étant donné un Dieu assez puissant pour créer un univers en six jours, la longue journée de Joshua n’aurait pas pu arriver.