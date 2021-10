Percée commerciale du Brexit alors que Liz Truss envisage un NOUVEL accord de 30 milliards de livres sterling | Politique | Nouvelles

La ministre des Affaires étrangères atterrira en Arabie saoudite pour des entretiens ce matin afin de rencontrer son homologue afin de discuter de la création de liens plus étroits. Elle s’envolera ensuite pour le Qatar pour rencontrer Son Altesse l’Émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani et le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Alors que la situation en Afghanistan devrait être la priorité absolue des pourparlers, Mme Truss est également désireuse d’utiliser son expérience lorsqu’elle était secrétaire au Commerce international pour augmenter les opportunités d’exportation pour la Grande-Bretagne.

Avant d’être remaniée en septembre, Mme Truss a conclu 68 accords commerciaux avec des pays du monde entier.

Obtenant les accords en seulement deux ans, sa performance a fait d’elle une favorite parmi les membres conservateurs.

La ministre des Affaires étrangères a déclaré avant son voyage : « Une sécurité et des liens économiques plus étroits avec les alliés du Golfe nous aideront à créer des emplois et des opportunités pour les personnes de retour au Royaume-Uni et à garantir en tant qu’amis et partenaires que nous opérons en position de force dans le monde.

LIRE LA SUITE: Le SNP demande un siège à table avec les Brexiteers et les fédéralistes

« Je veux une relation commerciale et d’investissement plus étroite avec le Golfe et que nous collaborions plus étroitement sur des questions telles que le partage de renseignements, le développement, la sécurité et la défense. »

Il s’agit de sa première visite dans la région depuis qu’elle a succédé à Dominic Raab.

Ses discussions interviennent quelques semaines seulement après le début des préparatifs d’un accord commercial avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG).

Le commerce avec le CCG, qui comprend l’Arabie saoudite et le Qatar parmi ses membres, vaut déjà plus de 30 milliards de livres sterling.

On espère qu’un accord de libre-échange contribuera à accroître les opportunités d’investissement pour des industries telles que le commerce numérique, les services et la croissance verte.

Plus de 597 millions de livres sterling d’exportations britanniques d’aliments et de boissons se sont dirigées vers les pays du CCG l’année dernière, notamment de l’agneau, des biscuits et du chocolat.

A NE PAS MANQUER :

Truss va faire avancer les négociations d’un accord commercial de 46 milliards de livres sterling en Inde [INSIGHT]

Le Royaume-Uni a mis en garde contre une « divergence » par rapport à l’accord sur le Brexit [UPDATE]

Fureur alors que l’UE lance une crise de colère de l’article 16 sur un programme de 80 milliards de livres sterling [REACTION]

Le 8 octobre, la secrétaire au Commerce international Anne-Marie Trevelyan a lancé une consultation de 14 semaines avec le public et les entreprises pour s’assurer qu’un futur accord reflète les meilleurs intérêts du Royaume-Uni.

Elle a déclaré à l’époque : « Un accord commercial avec le Conseil de coopération du Golfe est une énorme opportunité de libéraliser le commerce avec un marché en croissance pour les entreprises britanniques et d’approfondir les liens avec une région vitale pour nos intérêts stratégiques.

« Nous voulons un accord moderne et complet qui supprime les barrières commerciales à un énorme marché de l’alimentation et des boissons et dans des domaines comme le commerce numérique et les énergies renouvelables qui créeront des emplois bien rémunérés dans toutes les régions du Royaume-Uni. »

Le Royaume-Uni considère l’énergie verte comme une industrie mûre pour renforcer les liens commerciaux du Royaume-Uni dans le monde alors que les pays envisagent de s’éloigner des sources d’énergie traditionnelles telles que les combustibles fossiles.

Plaidant en faveur d’une énergie plus respectueuse du climat, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré hier au Sommet mondial sur l’investissement: « C’était le premier pays à s’industrialiser, à envoyer les panaches de fumée des Midlands, nous avons été les premiers à tricoter le thé mortel confortable de CO2 qui est maintenant le moteur du changement climatique, nous avons donc la responsabilité de montrer l’exemple – et nous le sommes.

« Nous sommes déjà l’Arabie saoudite de l’énergie éolienne – avec plus d’éolien offshore que partout ailleurs sur terre. »

Parlant des avantages d’un accord commercial avec le CCG, le ministre du Commerce international Ranil Jayawardena a ajouté : « Les pays formant le Conseil de coopération du Golfe sont, ensemble, l’un de nos plus grands partenaires commerciaux et d’investissement et abritent plus de 50 millions de personnes.

« Des exportations d’agneau gallois et de bœuf écossais aux biscuits de Belfast et aux services financiers de la ville de Londres, nous sommes déterminés à conclure un accord qui consolidera davantage nos relations, attirera les investissements, favorisera les opportunités commerciales et apportera des avantages significatifs aux entreprises britanniques. , créant des emplois dans les collectivités à travers le pays.