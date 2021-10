Percée contre le cancer alors que les chercheurs découvrent un moyen révolutionnaire de traiter la maladie | Sciences | Nouvelles

Première mondiale, la nouvelle méthode pourrait fournir un moyen non invasif d’ouvrir temporairement les frontières du cerveau pour permettre aux médicaments anti-tumoral de cibler le cancer. Le cerveau est protégé par une couche de cellules spécialisées appelée barrière hémato-encéphalique. Il laisse entrer les substances nécessaires comme l’oxygène et le sucre tout en empêchant les substances toxiques d’entrer. Mais maintenant, les scientifiques ont pu utiliser une technique d’échographie avancée pour ouvrir de manière non invasive et temporaire la barrière hémato-encéphalique chez les patientes dont le cancer du sein s’était propagé au cerveau.

L’étude a inclus quatre femmes atteintes d’un cancer du sein HER2-positif qui s’était propagé au cerveau.

Dans les cancers du sein HER2-positifs, les cellules tumorales portent une protéine (HER2) qui les fait croître.

Mais certains médicaments comme le trastuzumab (Herceptin) aident à cibler cette protéine.

En ouvrant temporairement les frontières du cerveau, l’Herceptin a pu cibler les tumeurs cérébrales du patient.

En utilisant des ultrasons avec l’aide de l’IRM, si la barrière hémato-encéphalique apparaît sous la forme d’une pellicule de plastique, les chercheurs ont déclaré que la technique « détache » cette pellicule de plastique à certains endroits, ce qui donne au médicament une porte d’entrée dans le cerveau.

Ce port d’entrée ferme dans les 24 heures, ont déclaré les chercheurs.

Il y avait des signes que cette technique augmentait la quantité de médicament atteignant la tumeur cérébrale.

Mais, selon les chercheurs, les résultats sont préliminaires et ne représentent qu’une « preuve de concept ».

Le Dr Nir Lipsman, chercheur principal basé à Toronto dans l’étude et neurochirurgien au Sunnybrook Health Sciences Centre, a déclaré: « Nous en sommes à la première étape, montrant que cela est faisable et sûr. »

LIRE LA SUITE: Avertissement d’évacuation de La Palma sur une rivière de lave rouge « imparable »

Il a déclaré que lorsque le cancer s’est propagé au cerveau, la barrière hémato-encéphalique est déjà « perturbée ».

Les résultats ont été publiés le 13 octobre dans la revue Science Translational Medicine.

Le cancer du sein est hautement traitable s’il est détecté tôt.

Parmi les femmes diagnostiquées lorsque le cancer est confiné au sein, 99 % sont encore en vie cinq ans plus tard.

Ce taux de survie tombe à 28% chez les femmes atteintes d’un cancer du sein métastatique, c’est-à-dire lorsque la tumeur se propage à d’autres parties du corps, comme le cerveau.

Une femme sur sept au Royaume-Uni développera un cancer du sein au cours de sa vie.

Environ 55 000 femmes reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année au Royaume-Uni.