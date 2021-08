Percée contre le cancer : des « millions de vies » pourraient être sauvées grâce à un nouveau vaccin contre la maladie | Sciences | Nouvelles

Il y a plus de 166 000 décès par cancer au Royaume-Uni chaque année, selon Cancer Research UK, soit plus de 450 par jour. Depuis le début des années 70, les taux de mortalité pour tous les cancers combinés ont diminué de 17 % en Grande-Bretagne, mais beaucoup trop de personnes meurent encore de cette maladie mortelle. Les experts ont annoncé qu’une percée dans la riposte serait bientôt réalisée, à la suite du travail héroïque des scientifiques, ainsi que des fabricants de médicaments, pour fabriquer de nombreux vaccins contre COVID-19 en quelques mois.

Et maintenant, une nouvelle stratégie de développement de vaccins contre le cancer s’est révélée prometteuse dans une étude menée par des scientifiques de Weill Cornell Medicine au NewYork-Presbyterian University Hospital.

Selon les experts, les résultats précliniques pourraient conduire à des vaccins qui amèneraient le système immunitaire à cibler les cancers au début de leur développement, empêchant ainsi la maladie de s’installer.

Bien que l’idée de développer un vaccin contre le cancer ne soit pas nouvelle, cette approche explore la faisabilité de prévenir le cancer plutôt que de le traiter.

Le Dr Steven Lipkin, vice-président de la recherche au département de médecine de Weill, a déclaré: “Il y a eu de nombreux essais qui ont essayé d’utiliser des vaccins contre le cancer comme thérapie, pas comme prévention, mais ceux-ci ont largement échoué.”

En effet, une fois que les tumeurs se développent dans le corps humain, elles peuvent développer des stratégies pour échapper à la réponse immunitaire naturelle du patient.

Le Dr Lipkin a ajouté: “Cependant, nous savons depuis de nombreuses années que lorsque les cancers apparaissent pour la première fois, lorsqu’ils sont au niveau d’une seule cellule cancéreuse qui vient de se transformer ou de quelques cellules cancéreuses, c’est à ce moment-là qu’ils sont les plus vulnérables. “

Pour commencer à développer un vaccin préventif potentiel contre le cancer, les chercheurs ont ciblé le syndrome de Lynch, la prédisposition génétique la plus courante au cancer gastro-intestinal.

Les mutations du syndrome de Lynch peuvent provoquer des défauts dans l’ADN humain et la réparation défectueuse de ceux-ci au cours de la division cellulaire normale les prédispose au cancer.

Les mutations amènent également les cellules cancéreuses à produire des protéines modifiées – appelées néo-antigènes – qui peuvent être ciblées par le système immunitaire.

À l’aide d’un modèle murin du syndrome de Lynch, les chercheurs ont identifié les néo-antigènes les plus courants apparaissant dans les tumeurs des animaux.

Le Dr Lipkin a poursuivi: “Nous avons ensuite utilisé des méthodes de calcul pour prédire laquelle de celles-ci serait la plus efficace dans un vaccin.”

Selon leur étude évaluée par des pairs, publiée le 2 juillet dans « Gastroenterology », ce processus a produit quatre néoantigènes répandus dans les tumeurs de la souris et également capables de stimuler de fortes réponses immunitaires.

Les scientifiques ont ensuite vacciné les souris atteintes du syndrome de Lynch avec une combinaison de ces quatre antigènes protéiques et ont développé des réponses immunitaires robustes contre elles.

Ils avaient par la suite des charges tumorales plus faibles et ont survécu plus longtemps que les souris non vaccinées.

Et ils ont déjà commencé à passer aux études humaines.

Un essai clinique a démontré que les vaccins peptidiques néoantigènes sont réalisables et induisent de fortes réponses immunitaires.

Le Dr Lipkin a déclaré que “cela semble être sans danger” d’après ce que son équipe a observé jusqu’à présent et a déclaré qu’une étude plus large pour tester l’efficacité d’un vaccin contre le syndrome de Lynch devrait démarrer en 2022.

L’expert a noté : “Je n’essaie pas du tout de dire que c’est la fin du cancer.

“Même si vous pouvez le réduire de 10%, ce sont des millions de vies sauvées, et si nous pouvons le faire avec un minimum d’effets secondaires, espérons-le, ce serait une aubaine.”