Plus de 85 millions de doses de vaccins COVID-19 ont été administrées à travers le Royaume-Uni, avec 72% des Britanniques désormais entièrement vaccinés, selon les derniers chiffres. Les données de Public Health England (PHE) montrent qu’environ 60 000 décès, 22 millions d’infections et 52 600 hospitalisations ont été évités grâce aux vaccins jusqu’au 23 juillet. Cela fait suite au travail héroïque de l’Université d’Oxford, dont les scientifiques se sont associés au fabricant de médicaments AstraZeneca pour créer un jab en quelques mois, au lieu des années normalement requises.

Certains se sont demandé si d’autres domaines de la médecine pourraient ainsi bénéficier de percées monumentales similaires, conduisant à une multitude de découvertes « changeantes ».

Et le nouveau directeur général et président de l’Institut de recherche sur le cancer, le professeur Kristian Helin, a déclaré qu’il y avait des leçons à tirer de ce succès.

Il a déclaré au Times Higher Education : « La différence entre ce virus et le cancer est que Covid est, dans l’ensemble, une maladie avec un génome très bien compris.

“Le cancer est beaucoup plus complexe, il s’agit plutôt de 400 types de maladies pour lesquelles vous devez développer des thérapies.”

Mais, malgré les différences, le chercheur danois pense que la pandémie pourrait aider à dynamiser la recherche sur les remèdes contre le cancer.

Il a ajouté : « Cela montre à quel point la recherche fondamentale est importante – la recherche fondamentale développée au cours de nombreuses années a permis aux chercheurs sur les vaccins qui ne travaillaient pas sur le coronavirus de résoudre ce problème critique.

« La recherche biologique fondamentale n’est pas si différente – les scientifiques travaillant sur le cancer et sur différentes maladies pourraient développer différentes techniques pour tester et traiter le cancer.

« Nous avons accompli beaucoup de choses dans la recherche sur le cancer au cours des 20 dernières années.

« C’est énorme de voir l’impact que la science et les traitements ont sur la vie des gens – à l’ICR, une institution qui couvre tout le spectre des activités.

Mais, le professeur Helin pense que la science britannique sera prospère malgré les défis.

Il a ajouté : « Cancer Research UK et d’autres organisations caritatives en général ont financé un certain nombre de programmes de recherche fondamentale et translationnelle, et il est vital que nous ayons de l’argent pour les deux approches.

«À l’avenir, ils ne financeront pas autant de demandes de subventions, et c’est extrêmement préoccupant.

“La science britannique a été l’une des plus fortes, sinon la plus forte, d’Europe pendant de nombreuses années – le Royaume-Uni a été une nation prospère en partie parce que la science a dominé sa vie nationale, donc j’espère qu’ils trouveront comment résoudre ces problèmes.”