Percée dans la démence : le vieillissement cérébral est inversé dans une étude « qui change la donne » – la mémoire s’améliore | Sciences | Nouvelles

Des chercheurs de l’University College Cork (UCC) en Irlande ont démontré cette semaine une nouvelle façon révolutionnaire de traiter la détérioration du cerveau liée à l’âge. En utilisant la puissance des microbes présents dans l’intestin, l’équipe a pu inverser certains aspects du vieillissement et rajeunir le cerveau et la fonction immunitaire. Et bien que l’étude n’ait été menée que sur des souris, cette percée ouvre une toute nouvelle voie pour le traitement et les thérapies impliquant des microbes dans l’intestin humain.

L’étude a été réalisée par APC Microbiome Ireland (APC) à l’UCC, par des chercheurs du laboratoire Brain-Gut-Microbiota.

L’équipe était dirigée par le professeur John F. Cryan, vice-président pour la recherche et l’innovation et chercheur principal chez APC.

De plus en plus de travaux examinent les façons dont les microbes intestinaux peuvent aider à assurer une vie plus longue et plus saine.

Dans cette dernière étude, les chercheurs ont transplanté des microbes prélevés sur de jeunes souris dans le cerveau de rongeurs plus âgés pour étudier l’effet qu’ils auraient sur le cerveau.

Les chercheurs ont noté que la greffe de microbes “a inversé les différences associées au vieillissement dans l’immunité périphérique et cérébrale”.

Selon le professeur Cryan, les découvertes de l’équipe peuvent changer la donne.

Des études comme celles-ci joueront un rôle essentiel dans les années à venir, car de plus en plus de personnes devraient être diagnostiquées avec diverses formes de démence.

On estime qu’environ 50 millions de personnes dans le monde sont actuellement diagnostiquées avec le syndrome de perte de mémoire.

Mais ce chiffre devrait tripler au cours des 30 prochaines années, selon un récent rapport.

Comme les scientifiques ne comprennent toujours pas quelle est la cause principale de la démence, les prévisions semblent désastreuses – mais les microbes intestinaux pourraient-ils être la solution ?

Le professeur Paul Ross, directeur d’APC, a ajouté : « Cette recherche du professeur Cryan et de ses collègues démontre en outre l’importance du microbiome intestinal dans de nombreux aspects de la santé, et en particulier dans l’axe cerveau/intestin où le fonctionnement du cerveau peut être influencé positivement.

“L’étude ouvre des possibilités à l’avenir de moduler le microbiote intestinal en tant que cible thérapeutique pour influencer la santé du cerveau.”

Les résultats ont été publiés le 9 août dans la revue Nature Aging.

L’étude se lit comme suit : « Nos résultats révèlent que le microbiome peut être une cible thérapeutique appropriée pour favoriser un vieillissement en bonne santé. »

Et ce n’est pas la première étude sur des souris qui a réussi à inverser certains aspects du vieillissement dans le cerveau.

Une étude publiée le mois dernier a offert un nouvel espoir aux patients atteints d’Alzheimer après avoir utilisé des traitements génétiques sur certaines parties du cerveau.

Selon les conclusions de l’étude, les résultats pourraient un jour aider à empêcher les humains de développer des pertes de mémoire plus tard dans la vie.

Le Dr Jessica Kwok de l’École des sciences biomédicales de l’Université de Leeds, a déclaré : « Nous avons vu des résultats remarquables lorsque nous avons traité les souris vieillissantes avec ce traitement.