Percée de Covid alors que la nouvelle pilule de Pfizer réduit les hospitalisations de 89% | Sciences | Nouvelles

Les médicaments ont été administrés dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes de Covid.

À l’opposé, sur les 612 participants qui ont reçu un traitement placebo, 41 ont été hospitalisés et 10 sont décédés.

Albert Bourla, PDG de Pfizer, a déclaré : « Les nouvelles d’aujourd’hui changent vraiment la donne dans les efforts mondiaux visant à stopper les ravages de cette pandémie.

Ces données suggèrent que notre candidat antiviral oral, s’il est approuvé par les autorités réglementaires, a le potentiel de sauver la vie des patients, de réduire la gravité des infections au COVID-19 et d’éliminer jusqu’à neuf hospitalisations sur 10.

« Compte tenu de l’impact mondial continu de COVID-19, nous sommes restés concentrés sur la science et assumons notre responsabilité d’aider les systèmes et les institutions de santé du monde entier tout en garantissant un accès équitable et large aux personnes du monde entier. »