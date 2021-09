Percée de Covid alors que les anticorps LLAMA ont un «potentiel important» pour éliminer le virus | Sciences | Nouvelles

in

Les lamas et les chameaux produisent un type unique de minuscule anticorps qui, selon les chercheurs, pourrait être créé dans un spray nasal pour lutter contre le COVID-19.

Des scientifiques de l’Institut Rosalind Franklin ont montré que les nanocorps – une forme simple et plus petite d’anticorps générés par les animaux – peuvent cibler efficacement le virus SARS-CoV-2 qui cause le COVID-19.

Ils ont découvert que les chaînes courtes des molécules, qui peuvent être produites en grande quantité en laboratoire, réduisaient considérablement les signes de la maladie COVID-19 lorsqu’elles étaient administrées à des modèles animaux infectés.

