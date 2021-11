Percée de Covid: attraper froid pourrait vous donner une « longueur d’avance » dans la lutte contre les virus hivernaux | Sciences | Nouvelles

De nouvelles recherches suggèrent que l’exposition aux rhumes quotidiens pourrait donner à certaines personnes «une longueur d’avance» contre le coronavirus en renforçant plus rapidement la défense du système immunitaire contre la maladie. Des scientifiques de l’University College London ont publié une étude dans la revue Nature qui a suivi plus de 750 membres du personnel de santé qui ont effectué des tests réguliers sur des patients COVID-19 l’année dernière.

Sur les personnes testées, les chercheurs ont découvert qu’un sous-groupe de 58 n’avait jamais été testé positif pour le virus et présentait une augmentation marquée des lymphocytes T – un élément crucial du système immunitaire.

Alors que le système immunitaire a quelques tactiques différentes qu’il peut utiliser pour repousser l’infection, les lymphocytes T peuvent offrir une protection contre un large éventail de coronavirus – y compris le SRAS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19.

Ceci est différent des anticorps, qui ne ciblent que des menaces plus spécifiques.

Les lymphocytes T sont des globules blancs spécialisés et la première ligne de défense de notre corps.

Ils peuvent rester dans le corps pendant plusieurs années après avoir été créés pour la première fois.

L’auteur de l’étude, le Dr Leo Swadling, a déclaré que lorsque les scientifiques ont examiné les individus testés négatifs pour COVID-19, bien qu’ils aient été exposés à plusieurs reprises au virus, ils ont montré qu’ils avaient des réponses des lymphocytes T plus fortes et plus larges que prévu.

Le Dr Swadling a déclaré: « L’exposition seule peut induire des lymphocytes T sans que ces individus ne deviennent jamais positifs par PCR ou n’aient une réponse en anticorps. »

Il a ajouté que l’une des raisons pour lesquelles cela pourrait être le cas est que les travailleurs de la santé peuvent déjà avoir des antécédents d’infection.

Le Dr Swadling a déclaré: « Une exposition antérieure au rhume peut avoir donné à ces personnes une longueur d’avance contre le virus, faisant pencher la balance en faveur de leur système immunitaire éliminant le virus avant qu’il ne puisse commencer à se répliquer. »

Mais pas n’importe quel vieux rhume ne renforcera vos défenses contre le virus.

En effet, seulement environ un rhume sur dix est causé par des coronavirus.

Mais les chercheurs ont rassuré, les gens voulaient dire qu’ils étaient capables de « contrôler le virus avant qu’il ne soit détectable ».

Le Dr Swadling a ajouté : « Ces cellules T préexistantes sont prêtes à reconnaître le Sars-CoV-2.

« Si vous pensez au continuum des résultats de la maladie que vous pouvez avoir après une exposition au SRAS-Cov-2 – d’une infection asymptomatique à une infection bénigne et une maladie grave – ce que nous avons décrit est un nouveau niveau sur ce spectre appelé infection abortive.

« C’est là que les gens ont été exposés au virus, induisant une réponse des lymphocytes T, mais ils contrôlent le virus avant qu’il ne devienne détectable par PCR. »

Les scientifiques ont dévoilé que les lymphocytes T sont activés par un certain nombre de coronavirus car ils répondent à un groupe spécifique de protéines profondément à l’intérieur du virus lui-même qui le permet.

Ce sont ce qu’on appelle les protéines RTC qui sont créées rapidement après l’infection et bien avant que la protéine de pointe ne soit exprimée.

Ils sont également très similaires dans chaque type de coronavirus.

Cela signifie qu’une fois qu’une personne a été exposée à un coronavirus, elle possède théoriquement des lymphocytes T contre tous les coronavirus.

Les chercheurs ont déclaré : « Si vous le considérez comme une course contre la montre entre le virus et le système immunitaire, ce que nous avons décrit, c’est que les lymphocytes T préexistants précoces, ciblant en particulier le RTC, peuvent donner un coup de tête au système immunitaire. commencer contre le virus.

« Cela peut conduire à un contrôle très précoce de la réplication virale, de sorte qu’elle n’est pas détectable et n’induit pas de réponse en anticorps. »