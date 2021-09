Percée de Covid: des preuves «sans équivoque» de l’efficacité des masques exposées dans une nouvelle étude | Sciences | Nouvelles

in

Les résultats de l’essai contrôlé randomisé, qui est la référence en matière de qualité, ont montré que les masques chirurgicaux sont bien meilleurs que les masques en tissu. Les scientifiques qui ont dirigé l’étude sont convaincus que leurs résultats devraient également mettre fin à tout débat sur l’efficacité des masques. Megan Ranney, médecin urgentiste et professeur à l’Université Brown, a déclaré: “C’était une étude incroyablement difficile mais importante à réaliser.

« Les anti-masques n’arrêtent pas de dire : ‘Où est l’essai contrôlé randomisé ?’ Eh bien, voilà.”

Dans cette étude, des chercheurs du Bangladesh et des États-Unis ont testé l’efficacité des masques dans 600 villages du Bangladesh.

Il a impliqué plus de 342 000 adultes, ce qui en fait le plus grand essai randomisé jamais mené sur l’utilisation du masque.

Les études observationnelles, qui ne comparent que les comportements de port de masques aux taux d’infection dans différentes zones, peuvent être confondues par de nombreux autres facteurs.

Mais les essais contrôlés randomisés, dans lesquels les personnes sont assignées au hasard pour recevoir ou non une intervention médicale, sont considérés comme le moyen le plus solide de fournir des preuves.

Le problème est qu’ils sont coûteux et difficiles à réaliser, en particulier pour des choses comme le port du masque.

Cet essai s’est déroulé de novembre 2020 à avril 2021, et environ 178 000 personnes ont bénéficié de « l’intervention », tandis que 164 000 personnes ne l’ont pas fait.

Ceux qui faisaient partie du groupe d’intervention ont reçu des masques gratuits et ont reçu des informations utiles sur l’importance du port du masque.

Il y avait aussi des dirigeants communautaires qui rappelaient en personne aux gens de porter leurs masques pendant une période de huit semaines.

Mais les personnes du groupe témoin, les 164 000 personnes qui n’ont pas participé au groupe d’intervention, n’ont reçu aucune de ces choses.

Les chercheurs ont mis des observateurs dans la communauté pour suivre combien de personnes portaient correctement des masques et se distanciaient socialement dans les espaces publics comme les mosquées, les marchés et les stands de thé.

Ces observations ont été faites sur une base hebdomadaire.

Cinq et neuf semaines après le début des essais, les chercheurs ont demandé aux participants s’ils présentaient des symptômes typiques de coronavirus.

Ensuite, environ 10 à 12 semaines après le début de l’essai, ils ont prélevé des échantillons de sang sur les participants symptomatiques et les ont testés pour les anticorps anti-SRAS-CoV-2.

Les interventions de masquage ont fait tripler l’utilisation du masque, passant de 13,3% dans les observations du groupe témoin à 42,3% dans le groupe d’intervention de masquage.

Différents villages ont également reçu soit des masques en tissu, soit des masques chirurgicaux.

Dans les villages qui ont reçu des masques chirurgicaux, l’infection symptomatique a été réduite de 11,2 % par rapport au groupe témoin – ce qui est signalé comme une preuve « sans équivoque » de leur efficacité.

Ce pourcentage était encore plus élevé chez les personnes âgées, avec ces 60 ans ou plus qui ont reçu des masques chirurgicaux gratuits et certaines autres interventions, l’infection symptomatique a été réduite de 34,7% par rapport au groupe témoin.

Mais ils n’ont pas constaté que les masques en tissu réduisaient l’infection symptomatique par rapport aux groupes témoins.

L’étude a été publiée en tant que prépublication dans Innovations for Poverty Action et est en cours d’examen par des pairs pour publication dans la revue Science.