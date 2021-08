La découverte, qui provenait de plus de 29 millions de personnes, a montré qu’il existe toujours un risque après avoir reçu le vaccin – mais il est « considérablement plus élevé » chez une personne infectée par le virus.

Les chercheurs, de l’Université d’Oxford, sont totalement indépendants de l’équipe qui a travaillé sur le jab AstraZeneca.

Cela survient après que des inquiétudes accrues au début de l’année ont conduit à une utilisation restreinte du vaccin Oxford-AstraZeneca dans un certain nombre de pays.

La nouvelle recherche, publiée dans le British Medical Journal, a révélé que pendant de courts intervalles de temps après la première dose, il y avait de rares cas d’hospitalisation ou de décès par caillots sanguins.

Mais, surtout, ils ont également découvert que le risque de ces événements indésirables est considérablement plus élevé et pour une plus longue période de temps, suite à une infection par un coronavirus.

Julia Hippisley-Cox, auteur principal de l’article, a déclaré : « Les gens doivent être conscients de ces risques accrus après la vaccination contre le COVID-19 et consulter rapidement un médecin s’ils développent des symptômes, mais également être conscients que les risques sont considérablement plus élevés et plus longs. périodes de temps s’ils sont infectés par le SRAS-CoV-2.”

Tous les vaccins actuellement proposés pour lutter contre le COVID-19 ont été testés dans des essais cliniques randomisés, qui ne seront probablement pas assez importants pour détecter des événements indésirables très rares.

Lorsque des événements rares sont découverts, les autorités de réglementation effectuent une analyse risques-avantages du médicament pour comparer le risque d’effet indésirable, tel qu’un caillot sanguin, aux avantages d’éviter la maladie.

Pour cet article, les chercheurs ont utilisé des dossiers de santé électroniques collectés de manière routinière pour évaluer les risques à court terme (dans les 28 jours) d’hospitalisation en raison de caillots sanguins.

Ils ont utilisé des données collectées dans toute l’Angleterre entre le 1er décembre 2020 et le 24 avril 2021.

Le professeur Hippisley-Cox a ajouté : « Cette recherche est importante car de nombreuses autres études, bien qu’utiles, ont été limitées par de petits nombres et des biais potentiels.

« Les dossiers de santé électroniques, qui contiennent un enregistrement détaillé des vaccinations, des infections, des résultats et des facteurs de confusion, nous ont fourni une riche source de données avec laquelle effectuer une évaluation solide de ces vaccins et les comparer aux risques associés à l’infection au COVID-19. »

En mars, des inquiétudes ont été exprimées concernant des événements de coagulation sanguine associés au vaccin AstraZeneca.

Un mois plus tard, le comité de sécurité de l’EMA a conclu qu’il pourrait y avoir un lien entre le vaccin AstraZeneca et de très rares cas de caillots sanguins inhabituels.

Ces rares caillots sanguins se sont produits dans les veines du cerveau, de l’abdomen et des artères, en association avec de faibles taux de plaquettes sanguines.

L’annonce est intervenue dans la foulée de dizaines de pays européens, dont l’Allemagne et la France, suspendant leur utilisation d’AstraZeneca.

Le président français Emmanuel Macron a ouvertement dénigré le vaccin AstraZeneca en janvier, le qualifiant de “quasi-inefficace”.

Les répercussions auraient eu un impact désastreux sur la campagne de vaccination européenne et mondiale.