Percée de Covid: le Royaume-Uni a remis une bouée de sauvetage alors qu’un nouveau médicament miracle entre dans une phase clé au milieu d’un pic de cas | Sciences | Nouvelles

La société britannique Synairgen a annoncé que son traitement Covid par inhalation appelé « SNG001 » passera à la phase 3 après avoir été mis en évidence comme l’un des traitements COVID-19 les plus prometteurs. SNG001 est une formulation révolutionnaire pour inhalation contenant la protéine antivirale bêta interféron à large spectre, qui peut être utilisée pour le traitement des infections pulmonaires virales sévères. Le médicament passe à la phase III dans le cadre de l’étude ACTIV-2, une étude financée par le gouvernement américain sur les traitements ambulatoires potentiels du COVID-19.

Phillip Monk, directeur scientifique de Synairgen, a expliqué : « L’interféron bêta est une protéine naturelle qui orchestre les réponses antivirales du corps.

« Le coronavirus supprime la production d’IFN-bêta pour compromettre le système immunitaire; le but de l’administration de SNG001 directement dans les poumons est de restaurer ou de renforcer les défenses antivirales naturelles pour empêcher le virus de provoquer de graves maladies des voies respiratoires inférieures.

« Malheureusement, malgré les programmes de vaccination et les interventions précoces, des milliers de patients sont toujours hospitalisés chaque jour en raison de difficultés respiratoires induites par le COVID-19.

« Les données à ce jour suggèrent que SNG001 est bien toléré avec un profil de sécurité favorable et il existe de plus en plus de preuves pour soutenir la justification de l’administration d’IFN-bêta directement dans les poumons pour contrer les effets du coronavirus. »

Les actions de la société ont grimpé de 12% ce matin après l’annonce des progrès.

La percée intervient au milieu de l’augmentation des cas de Covid au Royaume-Uni.

La moyenne sur sept jours pour les cas se situe à un grizzly de 44 145 cas par jour – le niveau le plus élevé depuis près de trois mois.

Pendant ce temps, les décès ont atteint leur plus haut niveau quotidien depuis début mars, avec 223 enregistrés mardi.

En cas de succès, le SNG001 de Synairgen sera le premier traitement antiviral à large spectre ciblé sur l’hôte administré directement dans les poumons.

En tandem, Synairgen travaille sur ses propres études de Phase III pour SNG001

qui doit se concentrer sur les patients en milieu hospitalier, dont les résultats devraient être publiés au début de l’année prochaine.

Dans un essai de phase II chez des patients COVID-19 hospitalisés, SNG001 a démontré plus de deux fois plus de chances de récupérer jusqu’à « aucune limitation des activités » par rapport au placebo.

Richard Marsden, PDG de Synairgen, a déclaré : « L’avancement de SNG001 de la phase 2 à la phase 3 du grand essai ACTIV-2 est une très bonne nouvelle et continue de démontrer que notre formulation d’IFN-bêta inhalé pourrait jouer un rôle important. dans la lutte contre le COVID-19 et les futures menaces de virus émergents.

« En plus de l’essai ACTIV-2, notre propre étude de phase III SPRINTER évaluant SNG001 chez des patients hospitalisés COVID-19 progresse également bien et nous attendons des résultats de premier ordre au début de 2022. »

Le nouveau traitement sera célébré par les scientifiques qui ont suggéré que la protection des vaccins diminue progressivement avec le temps.

Le programme de vaccination britannique a démarré rapidement, avec des vaccins administrés aux personnes âgées et vulnérables à partir de décembre 2020, et jusqu’à présent, près de 80% des personnes éligibles ont reçu deux doses.

Le démarrage précoce signifie que des millions de personnes ont été vaccinées pendant plus de six mois, ce qui signifie que leur immunité pourrait décliner.

Des millions de personnes en Grande-Bretagne se voient proposer des injections de rappel, mais les critiques disent que le programme avance trop lentement, à environ 180 000 doses par jour.

Plus de la moitié des personnes éligibles à une dose de rappel n’en ont pas encore reçu.

Matthew Taylor, directeur général de la Confédération du NHS, a lancé un avertissement sévère au gouvernement l’exhortant à introduire de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du virus.

Il a déclaré : « Il est temps que le gouvernement promulgue sans délai le plan B de sa stratégie car sans action préventive, nous risquons de tomber dans une crise hivernale.

« En outre, les responsables de la santé doivent comprendre ce qu’implique un « plan C » si ces mesures sont insuffisantes.

« Le gouvernement ne devrait pas attendre que les infections à Covid explosent et que les pressions du NHS soient très élevées avant que l’alarme de panique ne retentisse. »

M. Taylor a ajouté que si le gouvernement « ne parvient pas à maîtriser » l’augmentation des cas de coronavirus, le rétablissement du pays après la pandémie pourrait être « mis en danger »

Downing Street a insisté sur le fait qu’il surveillait « de très près » l’augmentation du nombre de cas, mais a ajouté que le Premier ministre n’avait « absolument aucun plan pour introduire le plan B ».