Percée de Covid: le Royaume-Uni lancera une pilule antivirale grâce à un essai de médicament ce mois-ci | Royaume-Uni | Nouvelles

La semaine dernière, la Grande-Bretagne est devenue le premier pays au monde à approuver la pilule antivirale COVID-19 potentiellement révolutionnaire, développée conjointement par la société américaine Merck & Co Inc et Ridgeback Biotherapeutics. Le gouvernement a déclaré en octobre qu’il avait obtenu 480 000 cours du médicament Merck, ainsi que 250 000 cours d’une pilule antivirale développée par Pfizer Inc.

Interrogé sur l’approbation du molnupiravir, le Dr Hopkins a déclaré à la télévision de la BBC : « C’est une excellente nouvelle et elle commencera à être déployée via un essai de médicament à la fin de ce mois/début décembre. »

Le Dr Hopkins a déclaré que tous les essais jusqu’à présent avaient été effectués avec des personnes non vaccinées, ce qui aiderait à comprendre comment cela fonctionnera dans la population vaccinée au sens large.

Elle a ajouté : « Le nouveau médicament de Pfizer ne sera probablement pas autorisé avant la nouvelle année.

« Il est encore probable que ce soit dans quelques mois. »

Le traitement de Merck sera administré dès que possible après un test COVID-19 positif et dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes, a déclaré jeudi le régulateur, citant des données cliniques.

Le feu vert est le premier pour un traitement antiviral oral pour COVID-19 et le premier pour un médicament COVID-19 qui sera largement administré dans la communauté.

Les conseillers américains se réuniront le 30 novembre pour examiner les données d’innocuité et d’efficacité du médicament et voter sur l’autorisation ou non du molnupiravir.

