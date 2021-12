Percée de Covid: un test rapide peut identifier l’efficacité des anticorps Omicron «en 15 minutes» | Sciences | Nouvelles

Les ingénieurs biomédicaux de l’Université Duke en Caroline du Nord ont affirmé que le test rapide d’anticorps peut produire des résultats en aussi peu que 15 minutes. Ils ont affirmé que le test pourrait être utilisé pour déterminer rapidement et efficacement l’immunité d’un patient contre diverses souches du coronavirus qui causent le COVID-19. Il s’agit notamment de la variante Delta tant décriée et de la variante Omicron récemment nommée.

Selon les chercheurs de Duke, le test a été conçu pour déterminer dans quelle mesure les corps neutralisants d’un patient peuvent lutter contre une infection à Covid à partir de plusieurs variantes du virus.

Le test pourrait, par conséquent, indiquer aux responsables de la santé à quel point un patient est bien protégé contre le COVID-19 et quels traitements utiliser.

Les chercheurs l’ont nommé le test COVID-19 Variant Spike-ACE2-Competitive Antibody Neutralization, ou CoVariant-SCAN en abrégé.

Leurs découvertes ont été publiées dans la revue Science Advances.

Le docteur Cameron Wolfe, professeur agrégé de médecine à la faculté de médecine de l’université Duke, a déclaré : « Nous n’avons actuellement aucun moyen rapide d’évaluer les variantes, ni leur présence chez un individu, ni la capacité des anticorps que nous possédons à faire la différence.

LIRE LA SUITE: Musk humilié après avoir choisi l’Allemagne plutôt que le Royaume-Uni

« C’est l’une des craintes persistantes que, alors que nous vaccinons avec succès de plus en plus de personnes, une variante puisse émerger qui échappe plus radicalement à la neutralisation des anticorps induite par le vaccin.

« Et si cette peur se réalisait – si Omicron s’avérait être le pire des cas – comment le saurions-nous assez rapidement ? »

La variante Omicron (B.1.1.529) a été signalée pour la première fois en Afrique du Sud le mois dernier et a été désignée « variante préoccupante » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 26 novembre.

Les scientifiques étudient actuellement le virus muté pour déterminer s’il est plus transmissible, par rapport à d’autres variantes, et s’il conduit à une infection plus grave.

L’OMS a déclaré: « Les données préliminaires suggèrent qu’il y a une augmentation des taux d’hospitalisation en Afrique du Sud, mais cela peut être dû à l’augmentation du nombre global de personnes infectées, plutôt qu’à une infection spécifique par Omicron. »

« Il n’y a actuellement aucune information suggérant que les symptômes associés à Omicron sont différents de ceux d’autres variantes. »

Selon le professeur Ashutosh Chilkoti, chaire de génie biomédical à Duke, les responsables de la santé pourraient grandement bénéficier de la capacité de détecter la capacité des anticorps à neutraliser des variantes spécifiques de Covid.

L’idée a conduit son équipe à développer le nouveau test d’anticorps.

Il a déclaré : « Cela ne nous a pris qu’une semaine ou deux pour incorporer la variante Delta dans notre test, et elle pourrait facilement être étendue pour inclure également la variante Omicron.

« Tout ce dont nous avons besoin, c’est de la protéine de pointe de cette variante, que de nombreux groupes à travers le monde, y compris notre groupe chez Duke, s’efforcent fébrilement de produire. »

L’efficacité de CoVariant-SCAN se résume à un revêtement de brosse en polymère antiadhésif qui empêche tout, à l’exception des biomarqueurs souhaités, de coller à l’appareil.

Selon le professeur Chilkoti, cela rend le test « incroyablement sensible » même à de petites quantités de la cible.

Et pour faire correspondre les différentes variantes de Covid en circulation, des variations de la protéine de pointe Covid ont été imprimées sur différents côtés du test, permettant à CoVariant-SCAN de détecter plusieurs variantes à la fois.

A NE PAS MANQUER…

Annuler les projets de voyage maintenant – avertissement de l’OMS aux plus de 60 ans [REPORT]

Effets secondaires du vaccin AstraZeneca – derniers symptômes connus [EXPLAINED]

Effets secondaires d’Omicron : Comment savoir s’il s’agit d’Omicron ou de Delta ? [INSIGHT]

Et les résultats sont étonnants : les chercheurs affirment qu’il peut produire des résultats en une heure ou aussi peu que 15 minutes.

Jake Heggestad, doctorant dans le laboratoire du professeur Chilkoti, a déclaré : « Dans tous nos tests, les résultats ont largement imité ce que nous avons vu dans la littérature.

« Et dans ce cas, ne rien trouver de nouveau est un bon signe, car cela signifie que notre test fonctionne aussi bien que les méthodes actuellement utilisées. »

Les chercheurs espèrent désormais rationaliser leur technologie en une puce microfluidique qui ne nécessiterait que quelques gouttes de sang, plasma ou autre liquide corporel contenant des anticorps Covid.

Une approche similaire est en cours pour développer un test qui peut différencier le virus SARS-CoV-2 qui cause le COVID-19 des autres coronavirus.

Le Dr Wolfe a déclaré : « Nous aimerions avoir une visibilité en temps réel des variantes émergentes et comprendre qui a encore une immunité fonctionnelle.

« De plus, cela laisse entendre qu’il pourrait exister une technique permettant d’évaluer rapidement quel anticorps monoclonal synthétique serait le mieux à administrer à un patient présentant une variante émergente particulière.

« Actuellement, nous n’avons vraiment aucun moyen de le savoir en temps réel, nous nous appuyons donc sur des données épidémiologiques qui peuvent suivre des semaines de retard. »

Il a ajouté : « L’inverse est également vrai.

« Pour pouvoir pré-cribler les anticorps d’un individu et prédire s’il était suffisamment protégé contre une variante particulière qu’il est peut-être sur le point de rencontrer lors d’un voyage, ou qui émerge dans sa région.

« Nous n’avons aucun moyen de le faire à l’heure actuelle. Mais un test comme le CoVariant-SCAN pourrait rendre tous ces scénarios possibles. »