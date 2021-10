Percée de Gibraltar : l’Espagne espère une nouvelle décision sur la frontière de l’UE dans un « nouveau départ » | Politique | Nouvelles

Les gouvernements de l’UE ont approuvé un mandat pour des pourparlers sur un traité post-Brexit sur les relations de Gibraltar avec le bloc à la suite d’un accord conclu le 31 décembre 2020, qui évitait une frontière dure entre Gibraltar et l’Espagne.

Gibraltar, le territoire britannique d’outre-mer situé à la pointe sud de la péninsule ibérique, appartient à la Grande-Bretagne depuis sa cession en vertu du traité d’Utrecht en 1713.

Lorsque le Royaume-Uni a quitté l’UE, il l’a fait avec un accord préliminaire sur Gibraltar qui stipulait que le territoire, avec une population d’environ 32 000 habitants, rejoindrait l’espace Schengen – une zone dont le Royaume-Uni n’a jamais fait partie.

L’accord inclut la fin de la frontière, ce qui signifie qu’une clôture qui existe depuis plus de 13 ans disparaîtra. Pour que cela devienne une réalité, cependant, un accord distinct est encore nécessaire.

Bruxelles a rédigé en juillet une proposition qui, selon l’ancien ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, visait « à saper la souveraineté du Royaume-Uni ». Il différait de l’accord de décembre 2020 entre Londres et Madrid car il appelait les autorités frontalières espagnoles à aider à la police du port et de l’aéroport de Gibraltar. Le Royaume-Uni veut que Frontex, une agence qui opère selon les directives de l’UE, soit en charge.

L’issue des pourparlers qui ont lieu cette semaine est importante pour Gibraltar puisqu’environ 15 000 personnes en provenance d’Espagne traversent la frontière chaque jour pour travailler.

Une frontière dure rendrait difficile les déplacements de ces Espagnols vers le territoire et aurait ainsi un impact direct sur les entreprises de Gibraltar ainsi que sur l’accès des habitants aux produits de base tels que la nourriture. Des liens plus étroits entre Gibraltar et l’Espagne, quant à eux, profiteraient aux deux parties.

Les pourparlers se concentreront spécifiquement sur la résolution des tensions frontalières, sans aborder les questions de souveraineté et de juridiction.

La ministre des Affaires étrangères, Wendy Morton, a déclaré la semaine dernière : « Il est juste de dire que les gouvernements du Royaume-Uni et de Gibraltar travaillent vraiment, très étroitement sur ce dossier pour s’assurer que nous avons des plans solides en place et que nous sommes bien préparés à toutes les éventualités.

« Cela inclut si nous nous trouvons dans une situation de non-accord. »

La ministre des Affaires étrangères Liz Truss a tweeté vendredi : « Nous nous engageons à travailler à un traité conforme au cadre convenu avec l’Espagne ».

Elle a ajouté que le Royaume-Uni « reste inébranlable dans notre soutien à Gibraltar et n’acceptera rien qui compromette la souveraineté ».

Reportage supplémentaire de Maria Ortega