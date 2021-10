Percée de la vie extraterrestre alors que la NASA repère «de l’eau persistante» sur la lune de Jupiter Europa | Sciences | Nouvelles

L’incroyable découverte a été rendue possible grâce au télescope spatial Hubble de la NASA. À l’aide d’images et de données prises par la sonde spatiale de 1999 à 2015, un chercheur de l’Agence spatiale européenne (ESA) a trouvé de la vapeur d’eau couvrant une grande partie de l’hémisphère arrière de la Lune. La présence d’eau sur Europe est connue depuis 2013, mais cette nouvelle découverte montre qu’elle est bien plus persistante qu’on ne le pensait initialement.

Lorenz Roth, le seul auteur de l’étude du KTH Royal Institute of Technology, Space and Plasma Physics, a déclaré : « L’observation de la vapeur d’eau sur Ganymède et du côté arrière d’Europe fait progresser notre compréhension de l’atmosphère des lunes glacées.

« Cependant, la détection d’une abondance d’eau stable sur Europa est un peu plus surprenante que sur Ganymède car les températures de surface d’Europe sont inférieures à celles de Ganymède. »

Curieusement, l’observation n’a porté que sur un seul hémisphère.

La vapeur d’eau se trouve sur l’hémisphère arrière, la partie de la lune qui est toujours à l’opposé de sa direction de mouvement sur son orbite.

Europa est la plus petite des quatre lunes galiléennes en orbite autour de Jupiter, et la sixième la plus proche de la planète sur les 79 qui ont été identifiées par la NASA.

Légèrement plus petite que la Lune de la Terre, Europe est principalement constituée de roche silicatée, a une croûte d’eau et de glace et ce que les chercheurs pensent être un noyau de fer et de nickel.

Il a une atmosphère très mince, composée principalement d’oxygène et sa surface lisse a conduit les scientifiques à émettre l’hypothèse qu’un océan d’eau existe sous la surface.

Pour faire cette nouvelle découverte, M. Roth s’est plongé dans les ensembles de données d’archives Hubble, en sélectionnant des observations ultraviolettes d’Europe de 1999, 2012, 2014 et 2015 alors que la lune était à diverses positions orbitales.

En 2020, un scientifique britannique a déclaré que la vie extraterrestre sur Europa était « presque une course certaine », ajoutant qu’il pensait qu’il pourrait y avoir des créatures « pieuvres ».

Et en mai de cette année, il a été découvert que l’une des coquilles de glace d’Europe pouvait contenir des poches d’eau.

L’étude de M. Roth, publiée dans la revue Geophysical Research Letters, intéressera la NASA et l’ESA étant donné que les deux agences ont des missions à venir vers Jupiter.