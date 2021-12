Tikal : découvertes choquantes faites dans l’ancienne cité maya

La civilisation maya s’est développée dans la région qui comprend aujourd’hui des parties du sud-est du Mexique, tout le Guatemala et le Belize, ainsi que des parties occidentales du Honduras et du Salvador. Le terme fait référence aux différents peuples qui ont habité la région. Ils ne s’appelaient pas « Maya » et n’avaient pas non plus un sens commun de l’identité.

D’innombrables études suggèrent que la civilisation maya « s’est effondrée » entre 800 et 1000 après JC.

Mais les Mayas sont toujours là aujourd’hui, avec plus de sept millions de personnes vivant en Amérique centrale et au-delà.

Un certain nombre de villes mayas ont augmenté et diminué au cours de la période susmentionnée, et certaines après aussi, selon les érudits.

L’une de ces zones, Chichén Itzà, était une grande ville située dans le Mexique d’aujourd’hui.

Les archéologues ont découvert plus de 150 artefacts complètement intacts. (Image : National Geographic/. PHOTO/INAH/KARLA ORTEGA)

On pense que les artefacts étaient des offrandes au dieu de la pluie. (Image : . PHOTO / INAH / KARLA ORTEGA)

Il a diminué en tant que point focal régional en 1100, avant la montée de Mayapan. C’est aujourd’hui l’un des sites archéologiques les plus visités du Mexique, attirant quelque 2,6 millions de visiteurs en 2017.

Une enquête menée en 2019 sur le site a révélé une série de grottes rituelles restées intactes pendant 1 000 ans.

La grotte de Balamku a été découverte en 1966 par Víctor Segovia Pinto. Pour des raisons inconnues cependant, il a scellé la grotte et tous les enregistrements de sa découverte ont été perdus.

Plus de 50 ans plus tard, l’explorateur de National Geographic Guillermo de Anda et son équipe ont redécouvert la grotte lors de leur recherche de la nappe phréatique sous Chichén Itzà.

L’un d’eux a dit qu’ils avaient l’air d’avoir été déposés « hier ». (Image : . PHOTO / INAH / KARLA ORTEGA)

L’équipe a dû ramper sur le ventre pendant des heures dans la grotte extrêmement étroite juste pour atteindre la première des sept chambres d’offrandes qu’elle a identifiées dans des chambres légèrement plus grandes et plus hautes.

Certaines parties de la grotte ne mesuraient que 16 pouces (40 cm) de haut.

À leur grande surprise, plus de 150 objets religieux et rituels sont restés à l’intérieur, dont certains représentant le dieu de la pluie Tlaloc.

Ils étaient restés complètement intacts pendant 1 000 ans.

Une petite sélection de quelques-uns des objets découverts par M. de Anda. (Image : . PHOTO / INAH / KARLA ORTEGA)

Les objets anciens comprenaient des brûle-parfums, des vases et des assiettes décorées.

Certaines offrandes étaient apparemment destinées à demander de la pluie.

L’eau était un élément crucial de la vie à Chichén Itzà. Son nom même signifie « à l’embouchure du puits des sorciers de l’eau » en maya.

M. de Anda a déclaré à propos des découvertes : « Nous avons trouvé sept offrandes.

Certaines parties de la grotte ne mesuraient que 16 pouces de haut. (Image : National Geographic)

« Tous en très bon état de conservation, on dirait qu’ils ont été déposés par les anciens Mayas hier. »

Cependant, ils ont encore beaucoup de questions.

M. de Anda a demandé : « Pourquoi ont-ils pris cette eau pour y entrer ? A cet endroit où les mortels, les gens de la surface, n’allaient pas voir ?

« Nous pensons que c’était un acte de désespoir en période de sécheresse. Ce qu’ils faisaient, c’est d’essayer d’attirer l’attention du Dieu de l’Eau, croyons-nous, pour produire de la pluie.

La grotte de Balamku se trouve à environ 2,73 km à l’est de la pyramide principale de Kukulkan, également connue sous le nom d’El Castillo, ou « le château ».

M. De Anda et son équipe espéraient établir les routes du système d’eau souterraine maya.

Plusieurs lacs de gouffre, connus sous le nom de cénotes, sont visibles à la surface du site, mais d’autres sites aquatiques non découverts se trouveraient sous la multitude de pyramides et de temples.

M. De Anda a déclaré : « Espérons que cela nous y mène.

« C’est en partie la raison pour laquelle nous entrons dans ces sites, pour trouver une connexion avec le cénote sous le Castillo. »