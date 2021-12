Percée de l’archéologie alors que des artefacts de l’ère Jésus ont été trouvés sur une épave antique époustouflante | Sciences | Des nouvelles

Parmi les objets découverts au large de Césarée figuraient des centaines de pièces et bagues en argent et en bronze, des pierres précieuses rares, des figurines et des cloches. Les deux navires auraient coulé il y a plus de 1700 ans (période romaine) et 600 ans (période mamelouke). Leurs cargaisons et les restes de leurs coques naufragées ont été retrouvés éparpillés dans la mer à une profondeur d’environ quatre mètres (13 pieds).

Une fouille a été menée par des archéologues de l’Unité d’archéologie marine de l’Autorité des antiquités d’Israël (IAA) après que les objets aient été découverts lors d’une enquête sous-marine effectuée au cours des deux derniers mois.

Les archéologues ont déclaré : « Les navires étaient probablement ancrés à proximité et ont fait naufrage par une tempête.

« Ils ont peut-être été ancrés au large après avoir rencontré des difficultés, ou craignant un temps orageux car les marins savent bien que l’amarrage en eau libre et peu profonde à l’extérieur d’un port est dangereux et sujet aux catastrophes. »

Ils ont découvert des centaines de pièces de monnaie romaines en argent et en bronze du milieu du IIIe siècle de notre ère et un énorme trésor de pièces d’argent de la période mamelouke.

Les archéologues sont également tombés sur un encrier, une figurine en bronze d’un aigle, ainsi qu’une figurine d’un pantomime romain dans un masque comique.

On a également trouvé plusieurs cloches en bronze et récipients en poterie, des dizaines de gros clous en bronze, des tuyaux en plomb d’une pompe de cale et une grande ancre en fer.

L’IAA a fait son annonce quelques jours avant Noël

Les chercheurs ont déclaré : « Les restes sous-marins comprennent de rares effets personnels des naufragés.

« Parmi celles-ci, il y avait une belle pierre précieuse rouge à sertir dans une bague « gemma » ; la sculpture de la pierre précieuse montre une lyre. Dans la tradition juive, on l’appelle Kinor David.

« Une autre trouvaille exquise et rare est une bague en or épaisse et octogonale sertie d’une pierre précieuse verte sculptée de la figure d’un jeune berger vêtu d’une tunique et portant un bélier ou un mouton sur ses épaules. »

Les chercheurs ont déclaré que l’image du Bon Pasteur est l’une des plus anciennes connues dans le christianisme qui symbolise Jésus.

Jacob Sharvit, chef de l’unité d’archéologie marine de l’IAA, a déclaré que le navire romain coulé était originaire d’Italie en raison du style de certains des artefacts.

Mais il a dit qu’il n’était toujours pas clair si des restes des navires en bois étaient encore intacts sous les sables du fond marin.