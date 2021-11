Percée de l’archéologie alors qu’un énorme trésor d’or anglo-saxon a été découvert à Norfolk : « remarquable » | Sciences | Nouvelles

Dans ce cas, le Norwich Castle Museum a manifesté son intérêt pour l’acquisition des pièces avec le soutien du British Museum.

Tim Pestell, conservateur principal de l’archéologie au Norwich Castle Museum and Art Gallery, a déclaré: « L’étude du trésor et de son lieu de découverte a le potentiel de débloquer notre compréhension des premiers systèmes de commerce et d’échange et de l’importance de l’ouest de Norfolk pour la décision d’East Anglia rois au VIIe siècle.

Gareth Williams, le conservateur des pièces de monnaie du début du Moyen Âge au British Museum, a ajouté : « Il s’agit d’une découverte extrêmement importante. Elle est proche de la célèbre inhumation du navire de Sutton Hoo dans le Suffolk, et bien qu’elle ne contienne pas autant d’or comme l’ensemble de la sépulture de Sutton Hoo, il contient beaucoup plus de pièces.

« En fait, c’est le plus grand trésor de pièces de monnaie de la période connue à ce jour.