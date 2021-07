Percée de l’archéologie après la découverte de l’ancienne Maya « réécriture de l’histoire de Chichen Itza » | Monde | Nouvelles

in

La ville de Chichen Itza était autrefois une grande ville et est située au cœur de la jungle de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Disséminés autour du site se trouvent une multitude de styles architecturaux. Le temple de Kukulcàn, également connu sous le nom d’El Castillo, se distingue le plus, une pyramide imposante avec des terrasses carrées et des escaliers.

Il a la forme d’une pyramide et aurait été autrefois utilisé pour des rituels.

Ce qui a attiré des millions de visiteurs à Kukulcàn, ce sont ses caractéristiques extérieures uniques qui ont été spécialement sculptées pour communier avec le monde extérieur.

Des sculptures de serpents à plumes descendent sur les côtés de la balustrade nord, et autour des équinoxes de printemps et d’automne, le soleil de fin d’après-midi projette des ombres sur la balustrade nord-ouest, créant l’illusion du serpent à plumes “rampant” le long de la pyramide.

Les archéologues ont arpenté la terre pendant des décennies, à la recherche de détails et d’objets cruciaux pour mieux comprendre la civilisation maya.

En 2019, des chercheurs ont trouvé une mine d’or, un expert décrivant le trésor de découvertes comme leur permettant de « réécrire l’histoire de Chichen Itza ».

Il est venu alors qu’ils cherchaient un puits sacré sous la ville.

Dans le processus, ils sont tombés accidentellement sur plus de 150 objets rituels.

Intouchés pendant plus de mille ans, les objets ont été découverts dans une série de chambres troglodytiques qui, comme l’a noté National Geographic, “pourraient contenir des indices sur l’ascension et la chute des anciens Mayas”.

L’équipe a trouvé des brûleurs d’encens, des porteurs d’eau et des pots – des preuves de cérémonies religieuses.

M. de Anda a ajouté : « Nous avons trouvé sept offrandes, toutes en très bon état de conservation.

“On dirait qu’ils ont été déposés par les anciens Mayas hier.”

Des études menées sur place à l’époque ont indiqué que les résultats indiquaient une période de sécheresse dans la ville.

Les chercheurs pensent que les Mayas sont entrés dans les grottes et ont utilisé les ustensiles dans le but d’appeler les dieux de l’eau à leur donner de la pluie.

Les anciens Mayas ont échappé aux archéologues pendant des années.

Quelque chose connu sous le nom de “Grande Disparition Maya” s’est produit il y a plus de 1 000 ans, lorsque des personnes ont mystérieusement disparu des villes qu’elles avaient construites et entretenues pendant des milliers d’années.

De nombreuses théories ont tenté d’expliquer pourquoi ils ont quitté les terres, notamment la surpopulation, la dégradation de l’environnement, la guerre, les routes commerciales changeantes et la sécheresse prolongée.

La découverte pourrait en quelque sorte expliquer, au moins en partie, pourquoi ils sont partis.