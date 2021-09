Percée de l’archéologie après que les chercheurs aient découvert des « espèces totalement nouvelles » d’humains | Sciences | Nouvelles

in

L’Afrique s’est avérée être la source la plus riche de fossiles humains au cours des décennies. Lucy, un genre Australopithecus des premiers hominidés, a été découvert en 1974 en Éthiopie. Elle s’est rapidement avérée être l’un des premiers ancêtres humains connus – environ 3,2 millions d’années.

On pense que les humains modernes ont évolué dans l’Est de l’Arica beaucoup plus tard, il y a environ 200 000 ans.

Mais les fossiles récupérés dans une ancienne mine sur une montagne désolée au Maroc en 2017 ont renversé cette échelle de temps, avec des squelettes et des outils plus tard datés d’environ 300 000 ans.

Les découvertes révolutionnaires n’ont pas manqué au cours de la dernière décennie, notamment la découverte d’une toute nouvelle espèce d’Homo découverte par deux spéléologues en 2015 en Afrique du Sud.

Le Dr Lee Berger, un paléoanthropologue basé en Afrique du Sud, avait exploré le système de grottes Rising Star dans le sud du pays, cartographiant tous les emplacements qu’il n’avait pas encore atteint – avec une gamme de grottes qui offrira bientôt des preuves d’une nouvelle espèce d’Homo – Homo Nalédi.

Sa découverte a été explorée lors du documentaire de la Smithsonian Channel, « La vie de la Terre : l’âge des humains ».

Il a expliqué: “J’avais cette carte que j’avais créée de près de 800 sites de grottes qui étaient toutes des entrées dans le monde souterrain où je n’étais pas encore allé – et c’était la mission.”

Il avait entendu des rumeurs de restes humains dans l’un des passages, et avait lancé une enquête à travers le terrain difficile, les brèches dans la grotte souvent seulement un corps de large.

Le Dr Berger a déclaré: “J’étais sans voix, j’ai vu quelque chose que je pensais ne jamais voir de toute ma carrière, il y avait un hominidé clairement primitif allongé à la surface dans la terre.”

Naledi a rejoint les rangs d’autres espèces de type humain qui existaient parallèlement à l’Homo sapiens il y a 300 000 ans.

Certains d’entre eux comprenaient Homo erectus et Homo neanderthalensis.

Sa découverte a été la plus grande découverte jamais faite sur le continent africain.

De nombreux mystères continuent d’entourer Homo naledi, notamment comment les restes sont entrés dans les grottes, à quoi ressemblaient ses outils et comment il a survécu aux côtés d’espèces à plus gros cerveau.

Le Dr Rick Potts, paléoanthropologue au Muséum national d’histoire naturelle, a déclaré que la découverte et ses semblables rejettent de plus en plus l’idée d’une échelle évolutive humaine linéaire.

Il a dit : « Nous avions l’habitude de voir l’histoire de l’évolution humaine comme cette marche du progrès, de l’apparence des singes aux êtres humains.

“Au lieu de cela, ce que nous avons appris, c’est qu’il y avait des contemporains.

“Notre arbre évolutif est ramifié et diversifié comme les arbres évolutifs de presque tous les autres organismes sur Terre.”

Homo naledi n’a jusqu’à présent été trouvé que sur le site du patrimoine mondial du berceau de l’humanité en Afrique du Sud, à environ 40 kilomètres de Johannesburg.