percée de l’archéologie comme «première preuve» d’une ancienne tradition humaine trouvée dans une grotte | Sciences | Des nouvelles

Les humains créent des bijoux depuis des milliers d’années. Mais, il s’est souvent avéré difficile de savoir exactement depuis combien de temps les humains préhistoriques ont commencé à décorer des objets et à les utiliser comme accessoires de mode. Une façon pour les archéologues de déterminer la date d’un objet est de regarder autour du site de fouilles environnant.

Ici, les couches les plus profondes sont plus anciennes et les éléments proches les uns des autres s’avèrent généralement du même âge.

Ce n’est pas toujours une manière précise de dater des objets : parfois, les matériaux enfouis peuvent se déplacer avec les changements climatiques ou les événements géologiques, et les archéologues utilisent donc de plus en plus la technique de la datation au radiocarbone pour déterminer l’âge exact d’un morceau du passé.

C’est ce que des chercheurs d’Allemagne, d’Italie et de Pologne ont fait dans une étude portant sur la découverte d’un pendentif en ivoire décoré trouvé dans une grotte parmi des ossements d’animaux, constatant que l’ancien bling avait 41 500 ans.

Chaque plante et animal contient de petites quantités d’une forme radioactive de carbone (C14), mais lorsqu’ils meurent, le C14 se désintègre progressivement.

Étant donné que le taux de décroissance radioactive est constant dans le temps, il est possible de faire une estimation raisonnable des matières provenant de matières végétales ou animales en mesurant le C14 qui reste dans la matière aujourd’hui.

Les méthodes modernes de décroissance radioactive permettent aux chercheurs de faire des estimations plus précises chaque jour.

Parce que l’objet trouvé dans la grotte est la première preuve connue d’humains décorant des bijoux trouvés en Eurasie, il pourrait représenter l’émergence du comportement dans l’évolution humaine, selon les chercheurs.

Des fouilles dans la grotte de Stajnia, en Pologne, en 2010 ont d’abord découvert l’objet.

Rapportant leurs techniques dans un article de Scientific Reports, l’équipe a décrit l’envoi des échantillons à deux laboratoires de datation au radiocarbone distincts.

Les deux laboratoires sont revenus avec des résultats similaires.

Le Dr Wioletta Nowaczewska de l’Université de Wrocław, co-auteur de l’article, a déclaré au magazine BBC Science Focus : « Ce bijou montre la grande créativité et les compétences manuelles extraordinaires des membres du groupe d’Homo sapiens qui occupaient le site.

« L’épaisseur de la plaque est d’environ 3,7 millimètres, montrant une précision étonnante dans le découpage des perforations et des deux trous pour le porter. »

L’équipe n’a pas encore été en mesure d’identifier exactement, le cas échéant, le motif est censé représenter.

Le Dr Nowaczewska a ajouté : « Si la courbe en boucle du pendentif Stajnia indique un analemme lunaire [a diagram depicting the movement of the Moon in the sky] ou tuer les scores restera une question ouverte. »

Les chercheurs envisagent désormais d’effectuer des analyses détaillées sur d’autres objets en ivoire trouvés dans la grotte de Stajnia.

Des études sur d’autres sites en Pologne sont actuellement en cours et promettent de mieux comprendre les stratégies de production d’ornements personnels en Europe centrale et orientale.

Bien que le pendentif soit le plus ancien bijou trouvé sur le continent eurasien, il reste pâle par rapport à certains des objets trouvés en Afrique.

Mais, cela remonte à l’ère paléolithique, lorsque les humains modernes ont commencé à s’installer à travers l’Europe.

Alors que son âge est connu, de nombreuses questions subsistent sur le pendentif.