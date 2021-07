Percée de l’archéologie : des chercheurs découvrent des maisons anciennes à « Stonehenge » allemand | Monde | Nouvelles

Le site de l’âge du bronze se trouve à 85 miles de la capitale allemande dans le village de Pömmelte, et depuis sa restauration en 2016, est devenu une attraction touristique clé. Il est connu pour sa structure annelée en bois, qui, selon les chercheurs, a des liens avec le site emblématique de Stonehenge dans le Wiltshire, et a même prétendu avoir été influencé après la visite des habitants de Pömmelte au Royaume-Uni. L’archéologue de l’Université de Halle, Franziska Knoll, a décrit le site comme « la plus grande colonie de l’âge du bronze que nous connaissions en Europe centrale », notant à quel point cela « devait être un endroit vraiment important ».

Également connu sous le nom de Woodhenge, les fouilles dans la région sont en cours depuis trois ans et menées par des archéologues de l’Université de Halle, ainsi que par le Bureau d’État pour la conservation des monuments et l’archéologie.

Au cours de ces travaux, les chercheurs affirment avoir trouvé des preuves montrant des habitations sur le site, y compris la mise au jour d’environ 130 maisons longues, a rapporté Heritage Daily.

La colonie vieille de 4 000 ans aurait été construite par ceux qui vivaient selon la culture Bell Beaker, vers 2300 av.

Des Bell Beakers est née la culture Únětice, qui a ensuite peuplé le site.

Les experts spéculent qu’il a peut-être été utilisé dans des rituels astronomiques, un monde loin du quartier résidentiel qu’il est maintenant devenu.

Après avoir travaillé sur le site, les archéologues ont émis l’hypothèse que Pömmelte était actif depuis environ 300 ans – avant qu’il ne soit abandonné après avoir été incendié en 2050 av.

S’exprimant plus tôt cette année, Mme Knoll a déclaré: “Nous l’appelons le Stonehenge allemand parce que les débuts sont les mêmes.

“Il a le même diamètre, juste une orientation différente. Ils sont construits par les mêmes personnes.”

Pömmelte a été trouvé à l’origine en 1991, après que les lois en Allemagne de l’Est ont été modifiées pour permettre l’utilisation de la photographie aérienne.

Les images ont permis aux experts de rechercher des signes de bâtiments anciens, tels que des zones de terrain où le sol retient plus d’humidité, ce qui a permis aux cultures de pousser plus hautes et plus vertes.

Ils montraient des anneaux de « trous de poteaux disposés en cercles concentriques là où se trouvait autrefois le Woodhenge ».