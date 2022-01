Percée de l’Égypte ancienne après le bouleversement religieux d’Akhenaton mis à nu : « Profonde » | Sciences | Des nouvelles

Smithsonian Channel : Explication de la croyance des anciens Égyptiens en plusieurs dieux

Les gens ont été attirés par Akhenaton pour un certain nombre de raisons. Que ce soit pour ses croyances, l’art inhabituel qu’il a promu, ou pour les politiques qu’il a déployées contrairement à aucun pharaon avant lui. Les changements radicaux qu’il a apportés à la société égyptienne antique ont conduit beaucoup à le décrire comme le « premier individu de l’histoire de l’humanité ».

Tout est né du moment où, sous la 18e dynastie, il y a plus de 3 000 ans, il a mis en mouvement ce qui est devenu la révolution amarnienne.

Comme si du jour au lendemain, un nouvel ordre religieux a été créé, basé sur le culte d’Aton, le disque solaire, qu’Akhenaton a élevé au-dessus de tous les autres dans le panthéon égyptien.

Ce geste unique et sans précédent a conduit à des spéculations sans fin sur ses antécédents et sa motivation.

Le tournant de l’histoire de l’Égypte a été exploré lors du documentaire de la Smithsonian Channel, « Secrets : Nefertiti », le nom de la femme d’Akhenaton avec qui il a eu six filles.

Egypte ancienne : Akhenaton a radicalement changé le cours de l’histoire de l’Egypte (Image : GETTY)

Histoire ancienne : de nombreuses reliques antiques de l’Égypte, comme ses pyramides, subsistent à ce jour (Image : GETTY)

La religion égyptienne jusqu’au règne d’Akhenaton avait été fortement polythéiste : de nombreux dieux différents étaient vénérés.

Le professeur Barry Kemp, égyptologue à l’Université de Cambridge, a déclaré : » Akhenaton semble avoir eu un moment de vérité en voyant que toutes ces autres formes de divinité que les gens aimaient tant n’avaient vraiment aucune substance : il n’y a rien que vous puissiez voir sauf ce qu’est l’homme. fait, la seule forme de pouvoir que vous ne pouvez pas vraiment comprendre est le Soleil, et il est là, vous pouvez le voir et c’est tout ce qui compte. »

Ainsi, alors qu’il était roi d’Égypte, Akhénaton était aussi un révolutionnaire, et ses changements religieux ont envoyé une onde de choc à travers l’Égypte, bouleversant les traditions séculaires.

Le Dr Kate Spence, archéologue à l’Université de Cambridge, a déclaré: « Pour les anciens Égyptiens, simplement dire qu’il y avait un dieu et qu’aucun autre n’existait, aurait profondément affecté la compréhension qu’ils avaient de tout leur environnement et de tout leur cosmos. »

Akhenaton : Il a régné pendant la 18e dynastie (Image : GETTY)

On pense que Néfertiti a joué un rôle central au cours de cette période radiale, avec cette vue cimentée après qu’une gravure d’elle et d’Akhenaton chevauchant un char a été découverte dans une tombe creusée dans l’une des falaises à l’extérieur d’Armana.

Le Dr Jacquelyn Williamson, égyptologue à l’Université de Harvard, a noté comment la représentation montrait le couple recevant la bénédiction d’Aton, le dieu nouvellement promu.

Elle a dit : « La religion égyptienne traditionnelle avait fonctionné en associant un dieu masculin à une déesse féminine qui à son tour a créé une progéniture.

« Cet engendrement assure la recréation du monde au quotidien. »

Culte du soleil : Akhenaton représenté comme un sphinx faisant une offrande à Aton (Image : GETTY)

Toutankhamon : le petit roi a succédé à son père et a vu de nombreuses anciennes normes restaurées (Image : GETTY)

Mais, avec les dieux abolis, Akhenaton et Néfertiti ont pris les rôles « pour eux-mêmes ».

Le déménagement a créé pour eux un espace dans lequel ils étaient le seul lien entre le dieu solaire vivifiant et le monde des vivants.

Le Dr Williamson a ajouté : « Il était donc le dieu masculin de la création et elle était la déesse féminine de la création.

« En se réunissant comme cette image le représente, ils ont imposé la recréation de l’univers.

« Donc, à bien des égards, elle est une sorte de déesse du sexe pour cette religion. »

Sites de l’Égypte ancienne : certains des sites les plus importants de l’Égypte ancienne (Image : journaux Express)

Akhenaton est mort dans sa 17e année sur le trône et ses réformes n’ont pas survécu longtemps.

Son co-régent Smenkhkare, dont on ne sait pratiquement rien, semble ne pas être resté longtemps au pouvoir après la mort d’Akhenaton.

Le trône a plutôt été transmis à un enfant, Toutankhamon, qui serait le fils d’Akhenaton et de Kiya.

Détruit : une grande partie de l’œuvre d’Akhenaton a été détruite après sa mort (Image : GETTY)

Les fonctionnaires administrant l’Égypte au nom de Toutankhamon abandonnèrent bientôt la ville d’Akhetaton et le culte d’Aton, et retournèrent aux dieux traditionnels et aux centres religieux égyptiens.

Les temples et les cultes des dieux ont été restaurés et les gens ont fermé leurs maisons et sont retournés dans les anciennes capitales de Thèbes et Memphis.

Au fil du temps, le processus de retour des choses à ce qu’elles étaient avant Akhetaton s’est transformé en une destruction massive de tout ce qui était associé à l’ancien roi, son image et son nom ont été retirés des monuments, ses temples démantelés et sa ville tombant progressivement en déclin.