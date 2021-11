Percée de l’Égypte ancienne après le retrait du « pilier djed » du sable : « C’est excitant » | Sciences | Nouvelles

Egypte : des archéologues découvrent le « pilier djed »

L’Egypte a fourni une fenêtre sur le monde antique. Certaines des civilisations les plus anciennes du monde ont à un moment donné appelé la patrie de l’Afrique du Nord. Des fragments de leurs sociétés et cultures ont été exhumés au fil des ans, souvent enfouis profondément sous le sol et le sable, préservés par le temps.

Le plus célèbre et le plus renommé de nos jours est peut-être Toutankhamon, communément appelé le roi Tut, l’enfant roi qui monta sur le trône à l’âge de huit ou neuf ans.

Il régna environ neuf ans, succédant à son père, Amenhotep IV.

La réforme radicale est tombée sous le règne d’Amenhotep IV, qui a changé son nom en Akhenaton car il a décrété que l’Égypte n’adorerait plus plusieurs dieux, mais se concentrerait plutôt sur le dieu solaire Aton.

Le processus était connu sous le nom de Révolution d’Amarna et a secoué l’Égypte ancienne jusqu’à son cœur.

Égypte ancienne : les ouvriers sont tombés sur un pilier djed enfoui sous le sable (Image : Youtube/National Geographic/GETTY)

Égyptologie : Tarek Tawfik repère les prémices d’un pilier (Image : Youtube/National Geographic)

Tarek Tawfik, un archéologue menant des fouilles pendant les « Trésors perdus d’Égypte » de National Geographic, s’est exclamé que les fouilles sont toujours des événements « excitants ».

Lui et son équipe avaient trouvé un certain nombre de murs peints et étaient en train de les déplacer du site vers les salles de stockage pour les garder en sécurité, lorsqu’il a repéré quelque chose dans le sable.

Après avoir creusé le sable, un pilier s’est rapidement dégagé.

Il a dit: « Et je peux déjà voir qu’il y a un pilier djed décoré dessus. »

Le djed est l’un des symboles les plus anciens et les plus courants de la religion égyptienne antique.

JUSTIN: Percée de Maya avec une découverte sous-marine incroyable

Archéologie : de nombreuses découvertes de ce type continuent d’être faites en Égypte (Image : Youtube/National Geographic)

Symbole en forme de pilier, il est censé représenter la stabilité et est associé au dieu créateur Osiris de l’au-delà, des enfers et des morts.

C’était une découverte importante, confirmant que la nature des croyances religieuses de l’Égypte ancienne dans les années qui ont suivi la révolution d’Amarna continuait d’être polythéiste.

Révélant davantage le pilier sous le sable, M. Tawfik a déclaré: « C’est excitant, le défunt apparaît maintenant car il aurait porté le pilier djed. »

Les anciens Égyptiens peignaient le symbole djed au fond des cercueils et enveloppaient la momie d’amulettes djed pour invoquer Osiris et rajeunir l’âme du défunt.

Ils ont également sculpté des symboles djed sur les piliers de leurs tombes, pour suivre Osiris dans l’au-delà.

Cependant, après la révolution amarnienne, cette croyance en Osiris a changé.

Comme l’a dit le professeur Ola El Aguizy, archéologue : « Au temps d’Amarna, ils leur ont dit qu’il n’y a pas d’au-delà.

« Par la suite, il y a eu une réaction extrême à quiconque vénère Osiris. »

L’équipe a trouvé des inscriptions à Osiris et Ptah, des dieux dont le père de Toutankhamon avait interdit le culte.

Djed : C’est l’un des symboles les plus anciens et les plus courants de l’Égypte ancienne (Image : Youtube/National Geographic)

Toutankhamon : la tombe du grand pharaon a fait l’objet d’une enquête par l’égyptologue Aliaa Ismail (Image : Youtube/National Geographic)

Mais parce que le pilier était daté d’après la mort de Toutankhamon, le narrateur a noté : « C’est davantage la preuve que Toutankhamon avait abandonné la révolution de son père.

« Il avait restauré la croyance dans l’au-delà et le pouvoir de tous les dieux égyptiens.

« La révolution religieuse exigeant le culte d’un seul dieu solaire était terminée. »

Pourtant, la propre tombe de Toutankhamon contenait loin du nombre de djeds ou de la grandeur à laquelle on pouvait s’attendre pour l’un des grands pharaons.

Aliaa Ismail, une égyptologue, a entrepris d’enquêter sur le mystère pendant le documentaire, essayant de découvrir pourquoi Ay, le successeur de Toutankhamon, l’a banni dans une tombe si petite et mal décorée.

En examinant la tombe d’Ay à la recherche d’indices, elle a pointé du doigt un mur rempli d’œuvres d’art de babouins et a déclaré: « Tut et Ay ont tous deux opté pour la même scène, presque comme si la même personne avait choisi ce qui se passait dans chaque tombe. »

Babouin : Aliaa a souligné que son œuvre similaire se trouvait dans les deux tombes (Image : Youtube/National Geographic)

Les tombes d’Ay et de Toutankhamon sont étranges, suggérant qu’une main commune travaillait sur les deux.

Pourtant, seul le tombeau d’Ay était digne d’un pharaon.

Mme Ismail a déclaré: «C’est très similaire à la tombe de Toutankhamon – le style, l’œuvre d’art, le sarcophage.

« Mais, c’est tellement plus gros. »

Le narrateur a noté: « Le style artistique des deux tombes suggère qu’Ay peut avoir été responsable de la décoration des deux. »

Les enquêteurs soupçonnent maintenant que lorsque Toutankhamon est mort subitement jeune, la somptueuse tombe qu’il a commandée pour lui-même n’était pas terminée.

Il se pourrait qu’Ay ait saisi l’occasion et ordonné que Tut soit enterré dans une tombe plus petite.

Ay : La conception des tombes de Toutankhamon et de son successeur Ay est étrange (Image : Youtube/National Geographic)

Avec le départ de Toutankhamon et avant que des adversaires ne puissent s’opposer à lui, Ay s’est couronné pharaon et a décrété qu’à sa mort, il prendrait la tombe de Toutankhamon.

Mme Ismail a ajouté: « Ay a enterré Toutankhamon dans la plus petite tombe, afin qu’il puisse avoir la plus grande tombe pour lui-même.

« C’est le tombeau qui était destiné à Toutankhamon, le tombeau d’Ay. »

La recherche et l’analyse suggèrent qu’Ay a banni Toutankhamon dans le plus petit tombeau afin de sécuriser le grand et somptueux tombeau pour lui-même.

Plus tard, les pharaons ont essentiellement effacé Toutankhamon de l’histoire, étalant son nom en tant que fils d’un hérétique.

Mais il y a 100 ans, lorsque sa tombe a été découverte, Toutankhamon est devenu une superstar et est depuis devenu l’un des dirigeants les plus vénérés de l’Égypte ancienne.