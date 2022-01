Stonehenge : un ostéoarchéologue discute de la découverte d’ossements humains

L’histoire de Stonehenge sera racontée dans une grande exposition du British Museum. Plus de 250 objets provenant d’institutions de six pays européens et du Royaume-Uni seront prêtés au musée phare du pays afin de placer le monument de pierre dans le contexte d’une époque marquée par des changements sociaux et technologiques massifs. La structure néolithique, construite il y a 4 500 ans, est la plus grande du genre au monde.

On ne sait pas exactement pourquoi les anciens habitants de Grande-Bretagne l’ont construit, mais bon nombre de ses objectifs ont depuis été réalisés, notamment comme moyen de surveiller le ciel nocturne pendant les deux solstices de l’année.

D’autres détails très spécifiques sont également connus sur Stonehenge, comme l’origine de certaines roches.

L’année dernière, dans une étude révolutionnaire, les chercheurs ont trouvé l’emplacement exact d’où provenait sa pierre bleue – un morceau de terre battue par le vent sur les collines Preseli du Pembrokeshire, dans le sud du Pays de Galles.

Un autre aspect de niche mais vital des pierres a été révélé lors du documentaire de Discovery UK, « Blowing Up History ».

Stonehenge : une analyse biologique a montré que les restes appartenaient à un homme allemand (Image : GETTY/Youtube/Discovery UK)

Solstice : deux fois par an, les gens se rassemblent pour observer les solstices d’été et d’hiver à Stonehenge (Image : GETTY)

Ici, l’ostéoarchéologue Jackie McKinley a analysé les restes de deux anciens humains retrouvés enterrés sous la structure.

Elle pense que Stonehenge n’était pas seulement utilisé comme un moyen d’observer le ciel, mais aussi comme un point de culture, de commerce et un vaste cimetière.

En examinant les restes, les deux hommes – l’un jeune, environ 20 ans, l’autre plus âgé mais sans sa tête, elle a fait une découverte révolutionnaire.

Les restes humains et leurs ossements détiennent souvent des clés vitales sur la signature biologique de la personne, la plus spécifique étant d’où ils peuvent provenir.

Ces signatures peuvent parfois être attribuées à l’eau souterraine consommée par une personne dans ses premières années, qui peut se fixer dans l’émail dentaire d’un enfant en pleine croissance ou dans les os.

Cercle de pierres : c’est le plus grand monument du genre au monde (Image : GETTY)

En évaluant l’homme plus âgé, ses signatures suggéraient qu’il était peut-être originaire d’Europe centrale, de la région de l’Allemagne actuelle.

Le jeune homme a également passé une partie de sa vie au même endroit, mais est né à Stonehenge.

Mme McKinley a déclaré : « Le fait que nous ayons pu démontrer que des personnes ont pu se déplacer plusieurs fois au cours de leur vie sur de longues distances est absolument fascinant.

« Ce que vous avez, c’est une connexion entre des personnes sur une vaste zone géographique.

« Et, qu’ils aient gardé ce lien à cause du commerce, ou à cause de la famille, ou une combinaison des deux – c’est tellement moderne à bien des égards, similaire à ce que nous ferions maintenant. »

Signature biologique : l’ostéoarchéologue Jackie McKinley a analysé les ossements pour trouver leurs origines (Image : Youtube/Discovery UK)

Métallurgie : elle a affirmé que l’or rare trouvé dans leurs sépultures faisait allusion à leurs professions (Image : Youtube/Discovery UK)

Deux rares pièces d’orfèvrerie étaient enterrées à côté des deux hommes, qui, selon M. McKinley, faisaient allusion à leur profession de métallurgiste ou de joaillier.

Elle a fait valoir que le jeune homme avait peut-être déménagé en Allemagne pour entreprendre quelque chose comme un apprentissage, apprenant son métier auprès de l’homme plus âgé, puis retournant à Stonehenge pour fabriquer et vendre leurs marchandises – des choses qui étaient à l’époque extrêmement modernes.

Ce raisonnement étayait son affirmation selon laquelle Stonehenge était bien plus qu’un endroit où les gens venaient observer les solstices.

D’autres recherches suggèrent également que Stonehenge était, en fait, quelque chose de plus similaire à une grande colonie.

Cercles de pierres du Royaume-Uni : certaines des nombreuses structures de cercles de pierres du Royaume-Uni (Image : Express Newspapers)

Travail de terrain effectué lors du récent documentaire de Channel 5, « L’énigme de Stonehenge : qu’est-ce qui se cache en dessous ? » a trouvé une série de grandes fosses placées dans ce qui semblait être un cercle stratégique autour des murs de Durrington à proximité.

Il a été découvert plus tard que la région était une plaque tournante animée de Britanniques de tout le pays, qui se rendaient régulièrement sur le site afin de participer à des chasses rituelles et organisées.

Plus tard, ils ont appelé l’anneau des fosses – qui, selon eux, était destiné à marquer Stonehenge comme le dernier grand monument néolithique – le « Grand anneau de Durrington ».

Le professeur Mike Parker Pearson, archéologue à l’University College London (UCL) qui a travaillé de nombreuses années à Stonehenge, a suggéré que la bague était un « vrai moment de chant du cygne pour un mode de vie qui était sur le point de disparaître à jamais ».

Le Grand Anneau de Durrington : les fosses encerclaient le Stonehenge et les murs de Durrington (Image : Canal 5)

Il a poursuivi: « Vous devez avoir une limite, vous devez avoir un point où vous dites: » Au-delà de cela, quelque chose d’autre se passe « .

« Ces conditions sont totalement différentes, et quoi de mieux que de créer cette frontière dans un grand encerclement de Durrington Walls.

« Ce qu’ils faisaient, c’était marquer pour dire que c’était quelque chose de grand autrefois, et c’est maintenant le domaine qui restera spécial pour l’éternité. »

« Nous arrivons, maintenant je pense, avec la vue la plus extraordinaire de voir Stonehenge pour la première fois dans son contexte approprié. »