Percée de Vénus : la NASA a trouvé des preuves de « assez d’eau pour soutenir une vie abondante » | Sciences | Nouvelles

Vénus : la vie pourrait être découverte par un vaisseau spatial, selon un scientifique

L’agence spatiale a annoncé qu’elle enverrait deux missions robotiques sur la planète d’ici la fin de la décennie. L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a déclaré que les sondes – nommées Davinci + et Veritas – offriraient la “chance d’enquêter sur une planète sur laquelle nous ne sommes pas allés depuis plus de 30 ans”. Les missions vers le voisin planétaire le plus proche de la Terre ont été choisies à la suite d’un processus d’examen par les pairs et exploreront comment le monde autrefois habitable est devenu une planète « chaude, infernale et impitoyable ».

Cela survient quelques mois seulement après que des astronomes britanniques ont détecté de manière controversée du gaz de phosphine à 30 miles de hauteur dans les nuages ​​de Vénus, amenant les chercheurs à suggérer qu’il s’agissait d’un signe de vie extraterrestre.

Des scientifiques du Goddard Institute for Space Studies (GISS) de la NASA ont également découvert que Vénus avait peut-être autrefois un océan d’eau liquide peu profond et une température de surface habitable pendant jusqu’à deux milliards d’années.

Les résultats, publiés dans la revue Geophysical Research Letters, ont été obtenus avec un modèle similaire au type utilisé pour prédire les futurs changements climatiques sur Terre.

Michael Way, chercheur au GISS et auteur principal de l’article, a déclaré : « Bon nombre des outils que nous utilisons pour modéliser le changement climatique sur Terre peuvent être adaptés pour étudier les climats d’autres planètes, passées et présentes.

“Ces résultats montrent que l’ancienne Vénus était peut-être un endroit très différent de ce qu’elle est aujourd’hui.”

Les scientifiques ont longtemps théorisé que Vénus était formée d’ingrédients similaires à ceux de la Terre, mais qu’elle a suivi un chemin évolutif différent.

Les mesures effectuées par la mission Pioneer de la NASA vers Vénus dans les années 80 ont d’abord suggéré que Vénus avait peut-être à l’origine un océan, mais sa proximité avec le Soleil signifie qu’elle reçoit beaucoup plus de lumière solaire que la Terre.

Cela a conduit les scientifiques à croire que l’océan primitif de la planète s’est évaporé, que les molécules de vapeur d’eau ont été brisées par le rayonnement ultraviolet et que l’hydrogène s’est échappé dans l’espace.

En l’absence d’eau à la surface, le dioxyde de carbone s’est accumulé dans l’atmosphère, provoquant un effet de serre incontrôlé qui a créé les conditions actuelles.

L’équipe GIIS a également suggéré que les données de 2016 montraient que l’ancienne Vénus avait globalement plus de terres arides que la Terre, en particulier sous les tropiques.

Un communiqué de presse de la NASA a ajouté: “Ce type de surface semble idéal pour rendre une planète habitable, il semble y avoir eu suffisamment d’eau pour soutenir une vie abondante, avec suffisamment de terres pour réduire la sensibilité de la planète aux changements de la lumière solaire entrante.”

Les chercheurs ont simulé les conditions d’une hypothétique Vénus primitive avec une atmosphère similaire à celle de la Terre, un jour aussi long que le jour actuel de Vénus et un océan peu profond conforme aux premières données du vaisseau spatial Pioneer.

Le co-auteur Anthony Del Genio a déclaré : « Dans la simulation du modèle GISS, la rotation lente de Vénus expose sa face diurne au Soleil pendant près de deux mois à la fois.

« Cela réchauffe la surface et produit de la pluie qui crée une épaisse couche de nuages, qui agit comme un parapluie pour protéger la surface d’une grande partie du chauffage solaire.

“Le résultat est des températures climatiques moyennes qui sont en fait quelques degrés plus froides que celles de la Terre aujourd’hui.”

La dernière sonde américaine à avoir visité Vénus était l’orbiteur Magellan en 1990.

Cependant, d’autres engins spatiaux – d’Europe et du Japon – ont tourné autour de la planète depuis lors.

La mission Davinci+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gas, Chemistry, and Imaging) mesurera l’atmosphère de la planète pour mieux comprendre comment elle s’est formée et a évolué.

Il visera également à déterminer si Vénus a déjà eu un océan.

DAVINCI+ pourrait également éclairer les observations de gaz phosphine dans l’atmosphère de Vénus.

Si le vaisseau spatial trouve des preuves convaincantes de la présence de phosphine chimique, cela peut être un signe de vie dans les nuages ​​vénusiens.

L’autre mission, Veritas (Vénus Emissivité, Radio Science, InSAR, Topographie et Spectroscopie), cartographiera la surface de la planète pour comprendre son histoire géologique et étudier comment elle s’est développée si différemment de la Terre.

Il utilisera une forme de radar pour cartographier les élévations de surface et découvrir si les volcans et les tremblements de terre sont actifs.