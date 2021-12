Percée du Brexit: Boris déploie l’arme secrète AMT pour courtiser Biden dans le cadre d’une mission commerciale américaine | Politique | Nouvelles

Le secrétaire au Commerce international s’entretiendra avec des chefs d’entreprise et des responsables de la Maison Blanche à New York et à Washington sur le renforcement des liens entre les deux pays.

Lors de son premier voyage aux États-Unis depuis qu’elle a pris ses nouvelles fonctions, la ministre du Cabinet cherche des moyens de stimuler le commerce britannique avec les États-Unis et de réduire les barrières commerciales avant même le début des négociations sur un nouvel accord de libre-échange.

Mme Trevelyan veut suivre la levée récemment annoncée de l’interdiction américaine sur la vente d’agneau britannique avec d’autres réductions sur les exportations britanniques.

Elle discutera également d’éventuels liens commerciaux plus étroits avec une série d’États américains.

Une nouvelle étude publiée dimanche par le ministère du Commerce international montre que les États-Unis sont le plus grand pays partenaire d’investissement du Royaume-Uni au cours des deux dernières décennies.

Les entreprises américaines employaient près de 1,5 million de personnes au Royaume-Uni en 2019, en hausse de 74% depuis 1997.

Les données montrent également que 60% de ces emplois se situent en dehors de Londres et du Sud-Est, avec environ 179 000 dans le Nord-Est et le Nord-Ouest.

Le commerce de gros et de détail représentait 29 % de l’emploi au Royaume-Uni dans les entreprises appartenant aux États-Unis en 2019, suivis de 22 % dans les entreprises scientifiques, techniques et informatiques.

Mme Trevelyan a déclaré : « Nous partageons un partenariat commercial florissant avec les États-Unis, qui stimule les investissements dans tous les coins du Royaume-Uni, aidant à niveler notre économie et à créer des emplois et de la prospérité.

« De Teesside à Tulsa, il existe d’énormes opportunités d’approfondir les liens commerciaux bénéficiant aux communautés des deux côtés de l’Atlantique.

« Nous avons déjà fait de gros progrès ; du retour du bœuf et de l’agneau britanniques dans les assiettes américaines à la réduction du coût des exportations de whisky écossais en s’attaquant au problème de longue date Airbus-Boeing. Il est maintenant temps de se mettre au travail et de renforcer les liens avec notre allié le plus proche. »

Mme Trevelyan rencontrera aujourd’hui les principaux investisseurs à New York [Monday] promouvoir le potentiel d’investissement au Royaume-Uni.

Le secrétaire au Commerce international se rendra ensuite à Washington pour rencontrer la représentante américaine au Commerce Katherine Tai et des membres du Congrès demain pour discuter de l’approfondissement des liens commerciaux, de notre approche commune pour lutter contre les pratiques commerciales qui faussent le marché et des propositions de réforme de l’Organisation mondiale du commerce.

Elle doit également rencontrer la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, pour discuter de l’assouplissement des tarifs sur l’acier et l’aluminium afin de soutenir l’industrie britannique.

Et elle assistera à une table ronde sur les « Femmes dans le commerce » organisée par la Chambre de commerce des États-Unis.

La ministre du Commerce, Penny Mordaunt, doit se rendre cette semaine dans une série d’États américains, dont la Californie, la Géorgie, la Caroline du Sud, le Tennessee et l’Oklahoma, dans le cadre de la même campagne diplomatique visant à resserrer les liens commerciaux transatlantiques.

Elle rencontrera des gouverneurs, des représentants locaux, des commissaires et des entreprises de chaque État pour discuter des domaines prioritaires pour une coopération future, tels que les services, le numérique et l’agriculture.