Percée du Brexit : le Royaume-Uni est libéré de la timide UE alors qu’un nouvel accord mondial s’apprête à affronter Poutine | Politique | Nouvelles

L’Initiative des Trois Mers (3SI) est un forum économique en Europe de l’Est qui implique 12 pays de l’UE et est conçu pour promouvoir le dialogue régional sur des questions politiques communes. Un nouveau rapport publié cette semaine par le député du Brexiteer et de Shrewsbury, Daniel Kawczynski, a déclaré que 3SI serait une “proposition attrayante” et une “grande opportunité” pour le Royaume-Uni de s’engager avec des partenaires européens dans un monde post-Brexit.

La région 3SI couvre près de 30 pour cent du territoire de l’UE qui abrite plus de 112 millions de personnes dans les 12 États participants, dont l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie et l’Estonie.

La Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie sont également membres.

Le rapport indique que le 3SI a besoin d’un “soutien politique et économique important” de la part d’autres dirigeants mondiaux, les États-Unis étant actuellement un partenaire externe majeur.

M. Kawczynski a fait valoir que s’engager avec le bloc “contrerait l’influence croissante de Moscou et de Pékin dans la région dans le contexte de la sécurité énergétique et des investissements dans les infrastructures”.

Le rapport note la « domination énergétique croissante » de la Russie en Europe via des projets d’infrastructure tels que le gazoduc Nord Stream 2.

Concernant la Chine, le rapport a également souligné qu’il était “important” de considérer la “présence économique de Pékin en Europe centrale et orientale”.

Le document de M. Kawczynski a affirmé que Washington considérait 3SI comme un instrument qui remettrait en cause « l’enracinement croissant de Pékin » dans la région.

Il soutient également que pour que le « nouveau chapitre post-Brexit » de la Grande-Bretagne « démontre efficacement ses ambitions mondiales », il doit « réaffirmer ses engagements envers l’Europe » et s’engager avec 3SI aiderait à y parvenir.

“Par conséquent, il est d’une importance vitale pour nous, en tant que décideurs politiques britanniques, de contribuer à l’orientation stratégique de Global Britain afin d’assurer son succès pour les générations actuelles et futures.”

Cependant, le rapport a clairement indiqué que 3SI n’était “pas une alternative à l’UE” ou une “tentative de recalibrer ou de dupliquer le système actuel de l’ordre politique européen”.

Wendy Morton, ministre du Voisinage européen et des Amériques, a déclaré que le gouvernement britannique « soutient les objectifs de l’Initiative des trois mers qui s’alignent étroitement sur les nôtres : mieux reconstruire, lutter contre les facteurs du changement climatique et relever nos défis géopolitiques communs. “

Elle a ajouté : « Le Royaume-Uni continue d’explorer des options pour un engagement plus profond à la fois avec l’initiative et son fonds, y compris le partage d’expertise dans les domaines d’excellence du Royaume-Uni en matière de numérique, d’infrastructure et d’énergie propre. »