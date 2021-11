Percée du diabète : une technique révolutionnaire de cellules souches a traité une maladie « grave » dans le cadre d’une étude | Sciences | Nouvelles

La nouvelle technique, qui a été développée à la Washington University School of Medicine à St Louis, a permis de convertir les cellules souches humaines en cellules produisant de l’insuline. L’hormone naturelle est produite dans le pancréas et permet au corps d’utiliser le glucose (sucre) provenant des aliments pour produire de l’énergie. Les personnes atteintes de diabète ont du mal à produire suffisamment d’insuline, ce qui entraîne une accumulation de sucre dans le sang.

Les chercheurs de St Louis, cependant, pensent que leur nouvelle technique peut être utilisée pour contrôler efficacement la glycémie à l’aide de cellules souches converties.

La technique a jusqu’à présent été testée avec succès sur des souris injectées avec les cellules converties.

Selon un rapport qui doit être publié le 24 février dans l’édition en ligne de la revue Nature Biotechnology, les souris ont été « fonctionnellement guéries » pendant neuf mois.

Le Dr Jeffrey R. Millman, chercheur principal et professeur adjoint de médecine et de génie biomédical, a déclaré : « Ces souris avaient un diabète très sévère avec des lectures de glycémie de plus de 500 milligrammes par décilitre de sang – des niveaux qui pourraient être mortels pour une personne. – et lorsque nous avons donné aux souris les cellules sécrétant de l’insuline, en deux semaines, leur taux de glucose dans le sang était revenu à la normale et le restait pendant de nombreux mois. »

La même équipe de chercheurs a déjà découvert comment convertir des cellules souches humaines en cellules bêta pancréatiques pour fabriquer de l’insuline.

Lorsque ces cellules sont injectées dans la circulation sanguine, elles sécrètent l’hormone indispensable.

Cependant, la technique s’est avérée avoir ses limites et n’a pas été prouvée pour contrôler efficacement la maladie chez la souris.

Leur nouvelle recherche s’est maintenant avérée beaucoup plus efficace et efficiente.

Les cellules souches embryonnaires sont un type de cellule qui peut être amenée à se développer en toutes sortes de cellules spécialisées.

Celles-ci peuvent aller de simples cellules tissulaires et musculaires à même des cellules cérébrales.

Les scientifiques du monde entier pensent que la recherche sur les cellules souches pourrait débloquer de nombreuses nouvelles thérapies pour des maladies telles que la maladie d’Alzheimer et le VIH.

Le Dr Millman a déclaré: « Un problème courant lorsque vous essayez de transformer une cellule souche humaine en une cellule bêta productrice d’insuline – ou un neurone ou une cellule cardiaque – est que vous produisez également d’autres cellules dont vous ne voulez pas. »

« Dans le cas des cellules bêta, nous pourrions obtenir d’autres types de cellules pancréatiques ou de cellules hépatiques. »

Les cellules du pancréas et du foie ne causent aucun dommage lorsqu’elles sont injectées à des souris, mais elles ne combattent pas non plus la maladie.

Le Dr Millman a ajouté : « Plus vous obtenez de cellules hors cible, moins vous avez de cellules thérapeutiquement pertinentes.

« Il faut environ un milliard de cellules bêta pour guérir une personne diabétique.

« Mais si un quart des cellules que vous fabriquez sont en fait des cellules du foie ou d’autres cellules du pancréas, au lieu d’avoir besoin d’un milliard de cellules, vous aurez besoin de 1,25 milliard de cellules.

« Cela rend la guérison de la maladie 25 % plus difficile. »

Avec leur nouvelle technique, les chercheurs ont découvert que moins de cellules non ciblées étaient produites et que les cellules bêta créées s’étaient améliorées.

La technique cible spécifiquement le soi-disant échafaudage interne ou cytosquelette de la cellule.

Le cytosquelette est ce qui donne aux cellules leur forme et leur permet d’interagir avec leur environnement.

Le Dr Millman a déclaré: « C’est une approche complètement différente, fondamentalement différente dans la façon dont nous procédons.

« Auparavant, nous identifiions diverses protéines et facteurs et les saupoudrions sur les cellules pour voir ce qui se passerait.

« Comme nous avons mieux compris les signaux, nous avons pu rendre ce processus moins aléatoire. »

Bien que les résultats de l’étude soient prometteurs, l’expert a ajouté qu’il y avait un long chemin à parcourir avant que la technique puisse être développée en un traitement pour les humains.

Les cellules converties devront être testées sur de plus longues périodes et sur des animaux plus gros.

Selon Diabetes UK, quelque 5,5 millions de personnes seraient atteintes de diabète au Royaume-Uni d’ici 2030.

À l’heure actuelle, plus de 4,9 millions de personnes sont touchées par la maladie et 13,6 millions de personnes présentent un risque accru de diabète de type 2.

Environ 90 pour cent des personnes atteintes de la maladie souffrent de diabète de type 2 et seulement environ huit pour cent de diabète de type 1.