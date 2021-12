Percée du fleuve Amazon : la découverte d’un requin « signe inquiétant de la santé du fleuve » | Sciences | Des nouvelles

Un requin bouledogue trouvé à 450 milles de l’océan dans une rare découverte

Le fleuve Amazon est le plus grand fleuve du monde en termes de volume d’eau rejeté. Bien qu’historiquement considéré comme le deuxième plus long, derrière le Nil, de nombreux débats subsistent sur la longueur réelle des deux fleuves. On dit souvent que l’Amazonie mesure « au moins » 6 575 km (4 086 mi) de long, bien que certaines estimations indiquent qu’elle pourrait atteindre 6 992 km (4 345 mi) de long. Le Nil, quant à lui, a été rapporté comme étant « au moins » 6 650 km (4 130 mi) de long.

Plusieurs facteurs peuvent affecter ces mesures, notamment la position de la source géographique et de l’embouchure de la rivière.

Les deux abritent des centaines de milliers d’espèces animales différentes.

Plus d’un tiers de toutes les espèces connues dans le monde vivent dans la forêt amazonienne, avec plus de 5 000 espèces de poissons vivant dans le bassin amazonien, bien que d’autres soient découvertes chaque année.

Aux côtés des poissons, la rivière abrite des crustacés, des mammifères, des reptiles et des oiseaux.

Il existe actuellement 5 600 espèces de poissons connues vivant en Amazonie, avec environ 50 nouvelles espèces ajoutées à cette liste chaque année.

Un requin bouledogue a été découvert dans le fleuve Amazon, à plus de 450 milles de l’océan Atlantique. (Image : Nat Géo)

Les piranhas ne sont que l’un des prédateurs carnivores de l’Amazonie. (Image : GETTY)

Il abrite l’arapaima, l’un des plus gros poissons d’eau douce au monde.

Le piranha notoire peut être trouvé en nombre important, se rassemblant dans de grandes écoles qui peuvent attaquer le bétail et même les humains – cependant, seules quelques espèces sont connues pour attaquer les humains.

Bien qu’il s’agisse le plus souvent d’un prédateur d’eau salée, le requin bouledogue peut également survivre en eau douce.

Ils mesurent généralement entre 2,25 mètres et 2,5 mètres de long, mais une taille maximale de 3,5 mètres est souvent signalée.

Les rivières d’eau douce, cependant, leur fournissent beaucoup moins de nourriture que les zones d’eau salée – et elles sont connues pour attaquer les petits mammifères, les dauphins et les humains.

Les poissons Arapaima sont parmi les plus gros poissons d’eau douce sur Terre. (Image : GETTY)

Jeremy Wade a exploré la découverte de l’un de ces prédateurs dans son récent documentaire National Geographic « Unknown Waters with Jeremy Wade ».

Il a parlé à un pêcheur local, qui a découvert un requin bouledogue au bout de sa canne à pêche lors d’un voyage avec son fils.

Le pêcheur a dit à M. Wade : « J’ai dit à mon fils : ‘Attendez-vous !’ Je savais que c’était un gros poisson.

« Alors que je le tirais, j’ai levé les yeux et j’ai vu sa queue.

« J’ai regardé mon fils et il m’a dit : ‘C’est un requin !' »

Le pêcheur local n’avait jamais rien vu de semblable au requin bouledogue de sa vie. (Image : Nat Géo)

Vivant à quelque 450 milles de l’océan Atlantique, près de la ville brésilienne de Santarem, ni le pêcheur ni son fils n’avaient jamais vu de requin bouledogue auparavant.

Curieux de savoir pourquoi le requin était si loin de l’océan, le pêcheur a décidé de jeter un œil à l’intérieur de son estomac.

Il se souvient : « Il n’y avait rien dedans, c’était affamé. Son ventre était nu, comme un sac vide.

M. Wade a ajouté : « Les requins bouledogues ont toujours été rares en Amazonie, ce qui en fait un indicateur très sensible de la santé du fleuve.

« Si la rivière est en difficulté, les requins bouledogues seront les premiers à disparaître. »

Le pêcheur a révélé que le requin bouledogue était affamé et n’avait rien dans l’estomac. (Image : Nat Géo)

Il a expliqué qu’il y a eu des « rapports inégaux » de requins bouledogues en Amazonie à travers l’histoire.

Ils ont même été capturés en amont jusqu’à Iquitos au Pérou, à quelque 4 000 kilomètres de l’océan.

Mais, a ajouté M. Wade, ces rapports se sont taris au cours du dernier demi-siècle.

Il a demandé : « Serait-ce le dernier requin taureau d’Amazonie ?

Les requins sont des mangeurs opportunistes, le requin bouledogue ne faisant pas exception à cela.

Ils mangent généralement en petites quantités et digèrent beaucoup plus longtemps afin d’éviter la famine lorsque la nourriture est rare.

Les requins bouledogues préfèrent chasser dans des eaux troubles où il est plus difficile pour leurs proies de voir le requin venir, c’est pourquoi certaines parties de l’Amazonie pourraient convenir à leur style de chasse.

Pourtant, malgré la menace d’une abondance de prédateurs en Amazonie, cela ne rebute pas toujours les humains.

En 2007, le nageur longue distance slovène Martin Strel est devenu la première personne à nager sur toute la longueur de la rivière, passant jusqu’à 10 heures par jour dans l’eau pendant 66 jours.

Il avait des bateaux d’escorte prêts à verser du sang dans l’eau pour distraire les poissons carnivores tels que les piranhas.