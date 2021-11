L’Antarctique est le cinquième continent le plus grand et le plus au sud de la Terre. Avec des températures descendant souvent en dessous de -90°C, c’est l’un des endroits les plus inhospitaliers de la planète, avec seulement les formes de vie les plus robustes capables de survivre. Cela n’a pas empêché les humains de s’aventurer sur les terres arides, où entre 1 000 et 5 000 personnes y vivent.

Les merveilles de l’adaptation ont conduit à une population d’animaux sauvages florissante, avec environ 235 espèces différentes qui habitent l’Antarctique.

Alors que l’Antarctique d’aujourd’hui n’est rien de plus qu’un désert de glace, des recherches antérieures suggèrent que la région était autrefois un foyer de vie et une forêt tempérée.

La découverte décisive a été faite après qu’une mission ait trouvé des racines de plantes fossilisées préservées sous l’océan depuis l’époque des dinosaures.

Exploré pendant le court documentaire de la revue scientifique Nature, « Une ancienne forêt tropicale antarctique », le narrateur a noté : « Il semble que ce paysage glacial abritait autrefois une forêt luxuriante. »

Johann Klages, un scientifique de l’Institut Alfred Wegener en Allemagne qui a dirigé la recherche, a déclaré : « Il y a 90 millions d’années, une forêt pluviale tempérée existait dans l’Antarctique occidental à seulement 900 kilomètres du pôle Sud.

Lui et son équipe ont trouvé la preuve après être partis avec une foreuse spéciale pour extraire une carotte de matériau s’étendant sur 30 mètres dans le fond marin en 2020.

La découverte était sans précédent : ils ont constaté que la température moyenne annuelle d’une bande de la côte ouest de l’Antarctique était de 12 degrés.

Cela aurait fait un paysage de forêt tropicale marécageuse.

« Nous pouvons bien voir comment les racines sont connectées les unes aux autres et sont parfaitement préservées.

« Nous avons des racines fines, nous avons des racines épaisses, et c’est vraiment un réseau comme si vous alliez dans la forêt près de chez vous et foriez dans la forêt actuelle. »

L’étude du noyau, y compris l’analyse du pollen et des spores fossilisés, a permis d’obtenir encore plus d’informations sur l’environnement de l’ancienne forêt tropicale.

M. Klages a expliqué: « Cela a révélé une température très chaude pour cette latitude et des températures moyennes annuelles similaires à celles du nord de l’Italie.

« Il serait très certain que les dinosaures et les insectes vivaient également dans cet environnement, et dans un environnement sombre pendant environ quatre mois au cours de l’année parce que nous avons la nuit polaire. »

Ce fut l’une des périodes les plus chaudes de l’histoire de la Terre.

Les niveaux de dioxyde de carbone étaient plusieurs fois plus élevés qu’ils ne le sont aujourd’hui.

M. Klages espère que l’étude des extrêmes du passé pourrait potentiellement nous aider à préparer l’avenir.

En effet, cela permet d’avoir une brève vision de l’avenir de ce à quoi pourrait ressembler la planète si nous continuons à émettre excessivement du CO2.