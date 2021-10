percée en Egypte alors que la découverte d’une momie « extraordinaire » pourrait « bouleverser l’histoire » | Sciences | Nouvelles

Les historiens se forment une image de ce à quoi ressemblait la pyramide égyptienne pour la première fois

Les scientifiques ont découvert que la momie de Khuwy – un noble découvert en 2019 – était bien plus âgée qu’on ne le pensait auparavant. Elle a été datée de l’Ancien Empire, ce qui pourrait prouver que les techniques de momification étaient bien plus avancées il y a plus de 4 000 ans. La sophistication des techniques et des matériaux utilisés est typique de celle observée 1000 ans plus tard.

Le professeur Salima Ikram, responsable de l’égyptologie à l’Université américaine du Caire, a déclaré à l’Observer : « S’il s’agit bien d’une momie de l’Ancien Empire, tous les livres sur la momification et l’histoire de l’Ancien Empire devront être révisés.

« Cela bouleverserait complètement notre compréhension de l’évolution de la momification. Les matériaux utilisés, leurs origines et les routes commerciales qui leur sont associées auront un impact considérable sur notre compréhension de l’Égypte de l’Ancien Empire.

« Jusqu’à présent, nous pensions que la momification de l’Ancien Empire était relativement simple, avec une dessiccation de base – pas toujours réussie – pas d’ablation du cerveau, et seulement l’ablation occasionnelle des organes internes.

« En effet, plus d’attention a été accordée à l’apparence extérieure du défunt qu’à l’intérieur.

L’incroyable trouvaille pourrait réécrire les livres d’histoire (Image: GETTY)

La momie a été découverte en 2019 (Image : NATIONAL GEOGRAPHIC)

« En outre, l’utilisation de résines est beaucoup plus limitée dans les momies de l’Ancien Empire enregistrées jusqu’à présent.

« Cette momie est inondée de résines et de textiles et donne une impression complètement différente de momification. En fait, elle ressemble plus à des momies trouvées 1 000 ans plus tard. »

Cette percée figurera dans la série documentaire de National Geographic, Lost Treasures of Egypt, à partir du 7 novembre.

La découverte de la momification figurera dans l’épisode quatre – intitulé Rise of the Mummies – le 28 novembre.

L’archéologue Dr Mohamed Megahed, qui apparaîtra dans la série aux côtés du professeur Ikram, a ajouté: « Si c’est vraiment Khuwy, c’est une percée dans l’histoire de l’Égypte ancienne. »

Salima Ikram a salué la découverte (Image: GETTY)

La momie a été retrouvée dans une somptueuse tombe de la nécropole de Saqqarah.

Les hiéroglyphes ont révélé qu’il appartenait à Khuwy, un parent de la famille royale qui a vécu il y a plus de 4 000 ans.

Tom Cook, le producteur de la série, a expliqué : « Ils savaient que la poterie dans la tombe était de l’Ancien Empire mais [Ikram] Je ne pensais pas que la momie venait de [that period] car il a été trop bien conservé.

« Ils ne pensaient pas que le processus de momification [then] était-ce avancé.

« Donc, sa réaction initiale a été – ce n’est certainement pas l’Ancien Empire. Mais au cours de l’enquête, elle a commencé à revenir [to the idea]. «

La momification était populaire dans l’Égypte ancienne (Image : GETTY)

La momification était la méthode d’embaumement ou de traitement du cadavre que les anciens Égyptiens utilisaient.

Il était important dans leur religion de préserver le cadavre d’une manière aussi vivante que possible.

Ils ont eu un tel succès qu’aujourd’hui, nous pouvons voir le corps momifié d’un Égyptien et avoir une bonne idée de ce à quoi il ou elle ressemblait dans la vie, il y a des milliers d’années.

S’exprimant sur la récente découverte, Ikram a ajouté : « C’est extraordinaire. La seule fois où j’ai [seen] tant de ce genre de linge de bonne qualité a été dans la 21e dynastie. »

La 21e dynastie des pharaons égyptiens a régné plus de 1 000 ans après la vie de Khuwy.

A cette époque, le processus de momification a pris soixante-dix jours.

On pensait qu’il n’était pas sophistiqué jusqu’à l’époque de l’Ancien Empire (Image: GETTY)

Des prêtres spéciaux travaillaient comme embaumeurs, traitant et enveloppant le corps.

En plus de connaître les rituels et les prières corrects à accomplir à différentes étapes, les prêtres avaient également besoin d’une connaissance détaillée de l’anatomie humaine.

La première étape du processus a été l’élimination de toutes les pièces internes qui pourraient se détériorer rapidement.

Le cerveau a été retiré en insérant soigneusement des instruments spéciaux accrochés dans les narines afin de retirer des morceaux de tissu cérébral.

Les embaumeurs prélevaient ensuite les organes de l’abdomen et du thorax par une incision généralement pratiquée sur le côté gauche de l’abdomen.

Ils n’ont laissé que le cœur en place, croyant qu’il était le centre de l’être et de l’intelligence d’une personne.

Les autres organes étaient conservés séparément, l’estomac, le foie, les poumons et les intestins étant placés dans des boîtes ou des bocaux spéciaux appelés aujourd’hui bocaux canopes.