L’égyptologue discute d’une découverte hiéroglyphique « surprise »

L’Égypte a offert aux archéologues une mine d’informations historiques au fil des ans. Alors que des fouilles avaient lieu en Égypte et dans ses environs depuis des décennies, la mesure dans laquelle une civilisation avancée avait autrefois vécu dans le pays n’est devenue connue du monde occidental qu’à la fin du XIXe siècle. C’est à ce moment-là que l’égyptologue anglais William Matthew Flinders Petrie a commencé son travail, découvrant des fragments d’une statue colossale de Ramsès II, un grand pharaon égyptien.

Plus de 100 ans plus tard, en mars 2017, une équipe de chercheurs effectuait une fouille dans un quartier du nord-est du Caire.

Le territoire était autrefois habité par Ramsès, les archéologues approchant de la fin de leurs fouilles de cinq ans.

Une enquête avait déjà mis au jour un temple vieux de 3 000 ans construit par Ramsès, mais à l’autre bout du site, juste au moment où l’équipe était sur le point de conclure, l’un des creuseurs a heurté quelque chose de solide dans le sol.

Ce qui a finalement été trouvé a été exploré lors du documentaire de la Smithsonian Channel, « Secrets: The Pharaoh in the Suburbs ».

Egypte : La découverte décisive a été faite dans un quartier du Caire (Image : GETTY/Youtube/Smithsonian Channel)

Archéologie : des chercheurs enquêtaient sur un temple vieux de 3 000 ans construit par Ramsès le Grand (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Ici, le Dr Dietrich Raue, co-directeur du projet Héliopolis, a expliqué : « Soudain, les ouvriers nous ont dit qu’il y avait une grosse pierre.

Alors que l’équipe dégageait la boue, quelque chose de remarquable a commencé à émerger : une statue géante.

Épluchant les couches de terre, on s’est vite rendu compte que les ouvriers se tenaient au sommet d’un coffre.

Un grand torse s’est lentement révélé et s’est avéré être fait de quartzite – l’un des matériaux les plus prisés de l’ère antique.

En quelques minutes, une tête géante a été déterrée qui avait été enfouie la tête en bas dans la boue.

Histoire ancienne : après avoir déblayé la boue, on pouvait voir les creuseurs debout sur un coffre (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Le narrateur du documentaire a noté: « Les archéologues ont réalisé qu’ils venaient de faire la découverte de leur vie – la statue géante d’un pharaon. »

Mais, la statue n’était pas de Ramsès comme beaucoup s’y attendaient.

La taille, la pierre de quartzite et les détails complexes de la sculpture suggèrent tous qu’il s’agit d’un monument d’une importance capitale.

Étonnamment, une série de hiéroglyphes profondément gravés dans la paroi rocheuse ont été exposés après le nettoyage de la statue et ont offert des indices sur l’identité du personnage.

Statue égyptienne : alors que la terre était déblayée, un torse géant s’est dégagé (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Hiéroglyphes : des inscriptions complexes ont été trouvées profondément enfoncées dans la roche (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Le Dr Raue a expliqué: « Nous avons trouvé quatre hiéroglyphes, la qualité de l’inscription est incroyable, on dirait que vous avez coupé un morceau de beurre.

« Mais vous avez affaire à l’un des matériaux les plus durs que l’Egypte ancienne ait à offrir. »

Au Dr Raue et à l’incrédulité de l’équipe, les hiéroglyphes ont révélé que la statue était celle d’un pharaon relativement inconnu en dehors des cercles de l’égyptologie : Psamtik I.

Jusqu’à la découverte, on pensait que Psamtik n’était rien de plus qu’un petit pharaon.

Hiéroglyphes : ils ont révélé l’identité du pharaon comme étant Psamtik I (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

Cependant, la taille de la statue suggère qu’il était un roi d’une importance bien plus grande que l’histoire ne l’avait laissé croire aux experts.

Les récits de Psamtik par les historiens anciens sont rares.

Les experts savent qu’il a régné sur l’Égypte pendant 54 ans à partir de 664 av.

À cette époque, l’Égypte avait perdu ses anciennes statues de superpuissance et était tombée dans une pauvreté relative.

Psamtik I : Le pharaon a régné pendant une période où l’Égypte avait considérablement décliné (Image : Youtube/Smithsonian Channel)

En tant que tel, les égyptologues pensaient que Psamtik avait régné sur le pays lorsqu’il était à genoux.

Le Dr Chris Naunton, égyptologue, a expliqué : « Ce n’étaient plus les jours de gloire.

« L’Egypte n’était pas aussi riche qu’elle l’avait été, elle ne contrôlait pas le même territoire, elle n’avait pas le même empire.

« On avait pensé jusqu’ici que le pharaon n’avait pas vraiment les moyens de construire des statues à cette échelle.

« Mais cette statue change tout cela. »