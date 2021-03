Percée en Egypte: le mystère de la Grande Pyramide se dévoile avec une découverte d’une brasserie «à l’échelle industrielle» | Monde | Nouvelles

Les archéologues ont découvert ce que l’on pense être la plus ancienne brasserie du monde sur le bord nord de l’ancienne nécropole d’Abydos le mois dernier. Huit immenses unités – chacune d’environ 20 mètres sur 2,5 mètres que nous avons découvertes – y compris deux rangées d’environ 40 pots qui ont été utilisés pour chauffer le mélange de céréales et d’eau pour faire la bière. On pense que cela remonte à l’époque du roi Narmer, connu pour son unification de l’Égypte au début de la première période dynastique (3150BC – 2613BC).

Le Dr Matthew Adams, chef de la mission américano-égyptienne, a déclaré que l’ancienne brasserie travaillait à une «échelle industrielle» – capable de produire environ 22 400 litres de bière à la fois.

Il a déclaré à Hyperallergic: «Nous ne savons pas encore à quelle fréquence un lot a été produit chez Abydos, mais même si ce n’était qu’une fois par mois, cela représenterait bien plus de 250 000 litres par an.

«De plus, l’installation dans son ensemble est plutôt formellement aménagée, avec huit structures individuelles qui se conforment toutes au même plan de base, disposées en parallèle avec environ huit mètres laissés vides entre chacun.

«La normalisation évidente dans la brasserie elle-même, ainsi que la capacité de production et les ressources de main-d’œuvre et de base qui auraient été nécessaires pour que la production ait lieu, suggèrent toutes qu’il s’agissait d’une initiative administrée par l’État, et non de quelque chose qui se passait dans la communauté niveau.

«Compte tenu de tous ces facteurs, je suis à l’aise d’appeler la brasserie Abydos industrielle à l’échelle.»

Plus incroyable encore, l’expert a expliqué comment la découverte pourrait aider à mieux comprendre l’organisation du travail nécessaire pour construire les célèbres pyramides égyptiennes.

Il a ajouté: «Je considérerais cela comme l’un des enseignements les plus importants de notre travail sur la brasserie jusqu’à présent.

«La capacité de production à elle seule est étonnante pour ces premiers temps, bien sûr, mais en regardant plus profondément, les implications plus larges pour comprendre le début de l’État égyptien sont très importantes.

«Avec le contrôle des ressources est venue aussi la capacité de mobiliser la main-d’œuvre à une échelle jamais vue auparavant et de soutenir une production spécialisée de divers types.

«C’est fondamentalement la même gamme de capacités évidente chez Abydos que nous verrons plus tard rendre les grands projets d’État possibles.»

Située sur le plateau de Gizeh, la Grande Pyramide aurait été construite pendant la quatrième dynastie, pour le pharaon Khufu – environ 2580BC à 2560BC.

De nombreuses théories existent sur la construction de la Grande Pyramide, mais la plupart des archéologues pensent que chacun des 2,3 millions de blocs de calcaire a été coupé et transporté à partir d’une carrière voisine.

Les experts affirment qu’une énorme équipe de milliers de travailleurs s’est ensuite connectée pour les déplacer et les mettre en place à l’aide d’une grande rampe externe.

Et ils ont peut-être appris exactement comment faire cela en acquérant des connaissances au fil des ans – à commencer par Abydos.

Le Dr Adams a poursuivi: «La capacité d’organiser la production, de mobiliser la main-d’œuvre, de puiser dans les ressources de base à grande échelle et d’administrer tout ce qui précède, est exactement ce qui a rendu possible la construction des pyramides.

«Ils sont déjà visibles à Abydos dans le cadre du début de l’État égyptien unifié.»