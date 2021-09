Percée en Egypte : les vestiges d’une ville gréco-romaine découverts à Alexandrie | Sciences | Nouvelles

Les restes de la ville résidentielle et commerciale ont été trouvés lors de travaux d’excavation dans la région de Shattabi. Ils ont découvert environ 700 artefacts, dont des plaques de différentes formes et tailles, et de nombreux outils utilisés pour les activités industrielles. Le ministère du Tourisme et des Antiquités a déclaré que des études préliminaires sur les vestiges de la banlieue découverte de la ville ont montré que la rue principale était reliée par d’autres sous-rues plus petites qui étaient reliées par un réseau d’égouts.

Les preuves suggèrent que ce réseau a été utilisé dans la ville pendant une très longue période.

Ibrahim Mustafa, ministre du secrétaire général du Conseil supérieur d’archéologie, a déclaré que cette découverte indique qu’elle était très probablement fortement liée au mouvement commercial à Alexandrie, ainsi qu’à la pêche et à l’industrie des outils associée.

Il met en évidence les diverses activités qui ont été entreprises sur les murs extérieurs de la capitale égyptienne à l’époque grecque et romaine, qui comprenaient des lieux pour les voyageurs et les visiteurs de la ville.

Les travaux d’excavation sur ce site ont duré jusqu’à neuf mois.

Cela a également conduit à la découverte de puits d’eau creusés dans la roche et d’un vaste réseau de réservoirs tunnels recouverts d’une couche de sommeil rose qui servaient à stocker les puits.

Ils ont trouvé plus de 40 puits et réservoirs au total, qui contenaient une variété de pots, de statues et de sentiers qui montrent à quel point la banlieue pouvait être productive et intense à l’époque.

Le Dr Khaled Abu Al-Hamad, directeur général d’Alexandrie, a déclaré que certaines études ont montré que la banlieue découverte comptait également de nombreux magasins.

Les experts pensent que ceux-ci ont été utilisés pour vendre les pots, ainsi que pour fabriquer des statues d’idoles, de héros légendaires et d’empereurs à vendre.

Alexandrie est la troisième plus grande ville d’Égypte et la septième plus grande ville d’Afrique.

C’était un centre économique majeur pendant les empires romain et grec et le reste à ce jour.

Elle est connue sous le nom de « Mariée de la Méditerranée » par les habitants.

Alexandrie a été fondée en 331 avant JC par Alexandre le Grand lors de sa conquête de l’empire achéménide.

Un village nommé Rhacotis existait à l’emplacement et s’est développé dans le quartier égyptien d’Alexandrie.

La ville s’est rapidement développée pour devenir un centre important de la civilisation hellénistique et est restée la capitale de l’Égypte ptolémaïque et de l’Égypte romaine et byzantine pendant près de 1 000 ans.