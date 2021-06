Située sur le plateau de Gizeh, la Grande Pyramide aurait été construite il y a plus de 4 500 ans pour le pharaon Khufu. L’une des sept merveilles du monde antique, c’est la seule encore en grande partie intacte et son poids est estimé à environ six millions de tonnes et comprend 2,3 millions de blocs de calcaire. Il y a eu différentes théories sur la façon dont il a été construit, mais les hypothèses les plus acceptées sont basées sur le déplacement de chacun de ces blocs de pierre d’une carrière voisine et leur mise en place.

“Pyramide Builders: New Clues” d’Amazon Prime a expliqué en détail comment cette théorie a reçu un énorme coup de pouce après une découverte incroyable dans une grotte près de Wadi al-Jarf.

Le narrateur a déclaré : « L’archéologue Pierre Tallet a trouvé des traces de Khéops un peu partout sur ce site, qui n’a pas été touché par l’homme depuis 45 siècles.

“Mais le vrai changeur de jeu a été une découverte totalement inattendue que tout archéologue qui a déjà fouillé au pied des pyramides aurait adoré trouver.

« En 2013, entre ces deux blocs, l’équipe de Pierre Tallet a retrouvé des fragments de papyrus, des milliers de fragments, qui se sont avérés être les plus anciens jamais découverts en Egypte.

M. Tallet avait découvert le Journal de Merer – un texte écrit en hiéroglyphes et hiératiques et racontant l’histoire d’un fonctionnaire de rang intermédiaire avec le titre “d’inspecteur”, qui a aidé à transporter le calcaire nécessaire à la Grande Pyramide.

Il a déclaré lors du documentaire : « Nous ne nous attendions absolument pas à trouver ce genre de documentation sur un site aussi lointain.

« Au départ, nous cherchions un port pharaonique puisque nous en avons déjà découvert plusieurs.

“Vous pouvez voir qu’il s’agissait de journaux de bord tenus par un superviseur de niveau inférieur nommé Merer qui a raconté une partie de la construction des pyramides de Gizeh.”

La série a ensuite décrit l’ampleur de la découverte.

Bien que le journal ne précise pas où les pierres devaient être utilisées ni dans quel but, étant donné qu’elles datent de ce qui est largement considéré comme la toute fin du règne de Khéops, M. Tallet pense qu’elles étaient très probablement destinées à revêtir l’extérieur de la Grande Pyramide.

Environ tous les 10 jours, deux ou trois allers-retours étaient effectués, expédiant peut-être 30 blocs de deux à trois tonnes chacun, soit 200 blocs par mois.

Une quarantaine d’hommes travaillaient sous ses ordres et la période couverte par les papyrus s’étend de juillet à novembre.