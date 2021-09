Percée majeure : l’ISRO et l’IISc Bengaluru développent un dispositif modulaire pour les expériences spatiales

L’appareil, qui a été développé par les équipes ISRO et IISc, utilise une combinaison d’un capteur LED et photodiode pour suivre la croissance bactérienne.

Dans une percée majeure dans le domaine des sciences spatiales, les scientifiques de l’ISRO et de l’IISc Bengaluru ont développé un dispositif modulaire et autonome pour cultiver des micro-organismes, qui a le potentiel d’aider les scientifiques à mener des expériences biologiques dans l’espace, a rapporté PTI.

L’étude qui a été publiée dans « Acta Astronautica » a montré comment l’appareil active et suit la croissance d’une bactérie appelée « Sporosarcina pasteurii » sur une période de temps avec le moins d’implication humaine. Comprendre le comportement des microbes dans les environnements extrêmes fournit des informations précieuses pour les missions spatiales habitées, a déclaré l’équipe de l’ISSc dans un communiqué.

Les scientifiques ont travaillé ces dernières années sur le thème de l’utilisation de plates-formes de laboratoire sur puce qui combinent plusieurs analyses dans une seule puce intégrée pour de telles expériences. Mais lorsqu’il s’agit de concevoir de telles plates-formes pour l’espace, contrairement à celles utilisées dans un laboratoire, les défis sont considérables.

Koushik Viswanathan, professeur adjoint au département de génie mécanique et auteur de l’étude, a déclaré à PTI que pour l’espace extra-atmosphérique, la plate-forme doit être complètement autonome. De plus, il a ajouté qu’on ne peut pas s’attendre aux mêmes conditions de fonctionnement dans l’espace que dans un laboratoire normal.

L’appareil, qui a été développé par les équipes ISRO et IISc, utilise une combinaison d’un capteur LED et photodiode pour suivre la croissance bactérienne. L’appareil mesure la densité optique ou la diffusion de la lumière, d’une manière similaire aux spectrophotomètres utilisés en laboratoire. En plus de l’utilité de l’appareil pour les missions spatiales, il peut également être utilisé pour étudier d’autres organismes tels que les vers et d’autres expériences non biologiques.

