Percée majeure: un scientifique de l’IIIT Hyderabad développe un drone capable de gérer des paquets de différentes formes et tailles

(Image représentative)

Dans une percée majeure, une équipe de chercheurs de l’Institut international des technologies de l’information, Hyderabad (IIIT-H) a été en mesure de développer un véhicule aérien sans pilote (UAV) innovant qui a des bras réglables qui l’aident à choisir des paquets de différentes tailles et formes. Nommé « Elasticopter », le drone a été développé par Suraj Bonagiri, 24 ans, du Centre de recherche robotique (RRC), IIIT-H, a rapporté l’Indian Express. Considéré comme une avancée majeure dans l’évolution de la technologie des drones, le drone est également en cours de brevetage.

L’un des principaux facteurs à l’origine de la dernière innovation était les limites des drones de livraison existants qui peuvent s’adapter aux variations de taille mais ignorent l’aspect crucial de la forme du paquet à livrer. Suraj Bonagiri, qui a développé « Elasticopter », a déclaré à l’Indian Express que tout ajustement forcé et le transport de charges utiles inappropriées peuvent rendre un drone inefficace, instable et même compromettre la sécurité. En revanche, le drone développé par Suraj et d’autres chercheurs est un drone de forme rectangulaire qui a été conçu avec quatre hélices et un châssis flexible capable de se dilater et de s’effondrer en fonction de la taille / forme du paquet. Le drone a également été conçu de manière à ne pas subir de turbulence en vol pendant son vol.

Le professeur Prakash Yalla, responsable du transfert de technologie (TTO) et chef des laboratoires de produits, IIIT-H a déclaré à l’Indian Express que l’innovation est révolutionnaire et que le quadcopter est un drone auquel les gens pensaient depuis longtemps. Expliquant le trait unique de l’appareil qui rend le drone vraiment révolutionnaire, le professeur Yalla a déclaré qu’en plus de pouvoir se déplacer dans toutes les directions et de contenir des colis de toutes tailles, le drone peut également se dilater et se contracter selon les besoins de le paquet sans compromettre sa stabilité.

Le professeur de co-innovation, responsable de la recherche / innovation à l’IIIT-H, Ramesh Loganathan a déclaré à l’Indian Express que la conception de Suraj était l’aboutissement de 2 ans de travail et de recherche sur les drones « pick and place » en cours à l’institut depuis ans au Centre de recherche robotique, IIIT-H

